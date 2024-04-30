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Сьогодні День прикордонника України – охоронці рубежів нашої держави першими вступили у нерівний бій з військами агресора

Сьогодні День прикордонника України – охоронці рубежів нашої держави першими вступили у нерівний бій з військами агресора

Київ • УНН

 • 20601 перегляди

Сьогодні, 30 квітня, в Україні відзначається День прикордонника. Подія була започаткована у 2018 році на честь того, що у 1918 році війська УНР в результаті контрнаступу вийшли на кордон молодої української держави.

Сьогодні, 30 квітня, в Україні відзначається День прикордонника, пише УНН.

За роки Незалежності дата відзначення професійного свята охоронців українського кордону декілька разів змінювалася.

У 2018 році остаточною датою було встановлено 30 квітня.

Пов’язано це з тим, що після підписання Брестського мирного договору у 1918 році Українська Народна Республіка була визнана незалежною державою у межах визначених кордонів.

На початку квітня того ж року українські війська розпочали наступ на Донбасі проти більшовицької росії та донської республіки з метою відновлення територіальної цілісності УНР.

Саме 30 квітня 1918 року після взяття станції Колпакове на рубежі УНР та донської республіки на кордоні земель замайорів жовто-блакитний прапор як символ вільної незалежної України.

Вранці 24 лютого 2022 року підрозділи Державної прикордонної служби України були одними з перших, хто прийняв нерівний бій з переважаючими силами російського агресора.

Символом першого дня спротиву ворогу стала легендарна фраза "руській корабль, іди на…", яку приписують одному з українських прикордонників на острові Зміїний.

Нині наші прикордонники беруть участь у бойових діях на найбільш відповідальних ділянках фронту, а також концентрують свої зусилля на нейтралізації диверсійно-розвідувальних груп ворога, які намагаються потрапити до України.

Прикордонники вступили в бій з російською ДРГ на Сумщині 25.04.24, 10:17 • 51728 переглядiв

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