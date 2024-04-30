Сегодня День пограничника Украины - охранники рубежей нашего государства первыми вступили в неравный бой с войсками агрессора
Киев • УНН
Сегодня, 30 апреля, в Украине отмечается День пограничника. Событие было основано в 2018 году в честь того, что в 1918 году войска УНР в результате контрнаступления вышли на границу молодого украинского государства.
Сегодня, 30 апреля, в Украине отмечается День пограничника, пишет УНН.
За годы Независимости дата празднования профессионального праздника охранников украинской границы несколько раз менялась.
В 2018 году окончательной датой было установлено 30 апреля.
Связано это с тем, что после подписания Брестского мирного договора в 1918 году Украинская Народная Республика была признана независимым государством в пределах определенных границ.
В начале апреля того же года украинские войска начали наступление на Донбассе против большевистской России и донской республики с целью восстановления территориальной целостности УНР.
Именно 30 апреля 1918 года после взятия станции Колпаково на рубеже УНР и донской республики на границе земель взвился желто-голубой флаг как символ свободной независимой Украины.
Утром 24 февраля 2022 года подразделения Государственной пограничной службы Украины были одними из первых, кто принял неравный бой с превосходящими силами российского агрессора.
Символом первого дня сопротивления врагу стала легендарная фраза "русский корабль, иди на...", которую приписывают одному из украинских пограничников на острове Змеиный.
Сейчас наши пограничники участвуют в боевых действиях на наиболее ответственных участках фронта, а также концентрируют свои усилия на нейтрализации диверсионно-разведывательных групп врага, которые пытаются попасть в Украину.
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