Сегодня День пограничника Украины - охранники рубежей нашего государства первыми вступили в неравный бой с войсками агрессора

Сегодня, 30 апреля, в Украине отмечается День пограничника, пишет УНН.

За годы Независимости дата празднования профессионального праздника охранников украинской границы несколько раз менялась.

В 2018 году окончательной датой было установлено 30 апреля.

Связано это с тем, что после подписания Брестского мирного договора в 1918 году Украинская Народная Республика была признана независимым государством в пределах определенных границ.

В начале апреля того же года украинские войска начали наступление на Донбассе против большевистской России и донской республики с целью восстановления территориальной целостности УНР.

Именно 30 апреля 1918 года после взятия станции Колпаково на рубеже УНР и донской республики на границе земель взвился желто-голубой флаг как символ свободной независимой Украины.

Утром 24 февраля 2022 года подразделения Государственной пограничной службы Украины были одними из первых, кто принял неравный бой с превосходящими силами российского агрессора.

Символом первого дня сопротивления врагу стала легендарная фраза "русский корабль, иди на...", которую приписывают одному из украинских пограничников на острове Змеиный.

Сейчас наши пограничники участвуют в боевых действиях на наиболее ответственных участках фронта, а также концентрируют свои усилия на нейтрализации диверсионно-разведывательных групп врага, которые пытаются попасть в Украину.

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