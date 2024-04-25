Пограничники вступили в бой с российской ДРГ на Сумщине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
  •  78882 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
  •  124337 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

Эксклюзив
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
  •  131209 просмотра

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

Эксклюзив
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
  •  126820 просмотра

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

Эксклюзив
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
  •  117790 просмотра

САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога

Эксклюзив
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
24 апреля 2024, 06:20  •  104056 просмотра

Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения

Эксклюзив
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
24 апреля 2024, 05:32  •  101977 просмотра

Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе

Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
23 апреля 2024, 09:13  •  137311 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
22 апреля 2024, 16:39  •  157814 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
22 апреля 2024, 15:01  •  154330 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

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Пограничники вступили в бой с российской ДРГ на Сумщине

Украинские пограничники вступили в бой с российской диверсионной группой из более десятка диверсантов в Сумской области, заставив врага отступить.

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Пограничники вступили в бой с российской ДРГ на Сумщине

Зеленский встретился с канцлером казначейства Британии: обсудили санкционную политику против рф

Зеленский встретился с канцлером казначейства Великобритании Джереми Хантом, чтобы обсудить расширение санкций против россии для предотвращения их обхода, и поблагодарил за значительный пакет оборонной помощи на сумму полмиллиарда фунтов стерлингов.

политика •   •  13250 просмотра
Зеленский встретился с канцлером казначейства Британии: обсудили санкционную политику против рф

Федоров о восстановлении ДнепроГЭС: работы могут начаться в мае

Работы по восстановлению Днепровской ГЭС, поврежденной российскими ракетными ударами, могут начаться уже в мае, сейчас идет расчистка завалов.

Общество •   •  13278 просмотра
Федоров о восстановлении ДнепроГЭС: работы могут начаться в мае

Войска рф нанесли удары из минометов и ствольной артиллерии по пограничью Черниговской области, зафиксировано 24 взрыва

российские войска обстреляли границу Черниговской области из минометов и ствольной артиллерии, зафиксировано 24 взрыва.

Война •   •  12576 просмотра
Войска рф нанесли удары из минометов и ствольной артиллерии по пограничью Черниговской области, зафиксировано 24 взрыва

Несмотря на травму Миколенко, "Эвертон" мастерски обыграл "Ливерпуль" в мерсисайдском дерби

В мерсисайдском дерби на "Гудисон Парк" "Эвертон" победил "Ливерпуль" со счетом 2:0, а Виталий Миколенко получил травму и был заменен в перерыве.

спорт •   •  10724 просмотра
Несмотря на травму Миколенко, "Эвертон" мастерски обыграл "Ливерпуль" в мерсисайдском дерби

Рада в ближайшие дни рассмотрит вопрос урегулирования незаконных МАФов и стихийных парковок

Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект, который будет регулировать размещение МАФов и парковок через прозрачные онлайн-аукционы, устраняя коррупционные риски.

Экономика •   •  11688 просмотра
Рада в ближайшие дни рассмотрит вопрос урегулирования незаконных МАФов и стихийных парковок

Reuters: новые санкции ЕС против рф направлены на нефтяной "теневой флот" и суда-перевозчики северокорейского военного оборудования

Ожидается, что Европейская комиссия предложит санкции против кораблей, доставляющих северокорейское военное оборудование в Россию, и танкеров, нарушающих договоренности G7 о потолке цен на российскую нефть.

Война •   •  12034 просмотра
Reuters: новые санкции ЕС против рф направлены на нефтяной "теневой флот" и суда-перевозчики северокорейского военного оборудования

Рада планирует переименовать 15 городов Украины: какие в перечне

Украина планирует переименовать 7 районов, 15 городов, 54 поселка и 267 сел в рамках деколонизации, в частности переименовать такие крупные города, как Новомосковск на Самар, Первомайск на Сокологорск и Червоноград на Шептицкий.

Общество •   •  11270 просмотра
Рада планирует переименовать 15 городов Украины: какие в перечне

В Луганской области россияне пытались продвинуться в сторону Невского, детей на оккупированных территориях собираются готовить к войне в летних лагерях - ОВА

Российские войска пытались продвинуться в сторону Невского в Луганской области, а оккупанты готовят детей на оккупированных территориях к войне в летних лагерях, сообщил глава Луганской областной военной администрации.

Война •   •  12988 просмотра
В Луганской области россияне пытались продвинуться в сторону Невского, детей на оккупированных территориях собираются готовить к войне в летних лагерях - ОВА

Курс валют на 25 апреля: гривна укрепилась на 11 копеек

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 39,4716 UAH/USD, укрепив гривну на 11 копеек.

Экономика •   •  10505 просмотра
Курс валют на 25 апреля: гривна укрепилась на 11 копеек