Пограничники вступили в бой с российской ДРГ на Сумщине

В Сумской области украинские пограничники обнаружили вражескую засаду с более десятком диверсантов и вступили в бой с российской ДРГ, сообщила в четверг пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

Детали

Как сообщается, вражескую засаду с более десятком диверсантов обнаружили пограничники на одном из направлений. Завязался стрелковый бой.

Для усиления выдвинулись резервы подразделений Госпогранслужбы и Сил обороны, задействовали артиллерийский и минометный расчеты.

"В результате столкновения враг отошел", - указали в ГПСУ.

Напомним,

Предыдущие раз пограничники фиксировали попытку захода вражеских ДРГ 14 апреля. Тогда в Сумской области пограничники отразили нападение вражеской диверсионно-разведывательной группы, россияне отступили.