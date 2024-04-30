Клименко объявил о создании третьей боевой бригады Госпогранслужбы
Киев • УНН
В Украине создают третью боевую бригаду «Гарт» Государственной пограничной службы для усиления сил обороны на восточных границах, в дополнение к существующим бригадам «Стальной кордон» и «Месть».
Сегодня в День пограничника Украины министр внутренних дел объявил о создании третьей боевой бригады Госпогранслужбы - "Гарт", бойцы которой уже усиливают Силы обороны на восточных рубежах. Сейчас в Украине есть уже две бригады, которые сформированы пограничниками - бригады Гвардии Наступления "Стальной кордон" и "Месть". Об этом Клименко сообщил в своем Telegram-канале, передает УНН.
Символично именно сегодня объявить о создании третьей боевой бригады Госпогранслужбы - "Гарт", бойцы которой уже усиливают Силы обороны на восточных рубежах
Он напомнил, что сегодня отмечается День пограничника Украины - профессиональный праздник тех, кто преданно защищает и обороняет нашу государственную границу.
"Пограничники отважно проявили себя в боях в 2014-м году. И до сих пор пограничные отряды и сформированные боевые бригады Гвардии Наступления "Стальной кордон" и "Месть" продолжают бить врага, демонстрируя большую мощь и выдержку. Оборона острова Змеиный, Мариуполя, битва за Киев, освобождение от оккупантов Севера и Харьковщины - лишь часть героического сопротивления, которое продолжается до сих пор. Это непростой, но достойный путь, который ведет нас к цели - выходу на границы 1991-го года. К безопасной и мирной Украине", - добавил Клименко.
Он поблагодарил пограничников за профессионализм и выдержку, честность и боевое упрямство, за веру в Украину и борьбу за нее.
Напомним
Сегодня, 30 апреля, в Украине отмечается День пограничника. Событие было основано в 2018 году в честь того, что в 1918 году войска УНР в результате контрнаступления вышли на границу молодого украинского государства.
Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение
В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов
Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА
Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов
Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
Клименко объявил о создании третьей боевой бригады Госпогранслужбы
Парламент Молдовы рассмотрит резолюцию об осуждении незаконной депортации украинских детей россией - Кондратюк
У россиян выбор невелик, чтобы реализовывать новые меры обороны - Плетенчук
Эксперт в годовщину скандального диалога Порошенко и путина: "Жму руку! Обнимаю!" обошлось Украине войной
В попытках легализовать гауляйтеров оккупированных территории россия отправила пушилина в Узбекистан - Сопротивление
В Европе не бывает военных опасностей, которые причиняют боль только кому-то одному - Зеленский
Все больше судов мигрируют в "теневой флот": западные страховщики высказались о соблюдении потолка цен на российскую нефть
Украина может начать переговоры о вступлении в ЕС в июне - Зеленский
Трамп о помощи Украине: "Если Европа не собирается платить, почему мы должны"
Новая железная дорога россиян в оккупированный Крым: есть ли угроза для Украины
Популярные
Что посмотреть: обзор премьер сериалов в мае: обзор премьер сериалов в мае
Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата
В Крыму ночью громкие взрывы прогремели в пяти районах: что известно
В Киеве произошло ДТП на Васильковской: затруднено движение транспорта
россияне утром дважды штурмовали остров Нестрига на Херсонщине, отступили с потерями
Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"
Публикации
"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии
Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата
Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт
Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям
Клименко объявил о создании третьей боевой бригады Госпогранслужбы
В Украине создают третью боевую бригаду «Гарт» Государственной пограничной службы для усиления сил обороны на восточных границах, в дополнение к существующим бригадам «Стальной кордон» и «Месть».
Парламент Молдовы рассмотрит резолюцию об осуждении незаконной депортации украинских детей россией - Кондратюк
Парламент Молдовы рассмотрит резолюцию, осуждающую незаконную депортацию украинских детей россией и необходимость их скорейшего возвращения домой, о чем было договорено во время встречи вице-спикера украинского парламента Елены Кондратюк и спикера молдавского парламента Игоря Гросу.
У россиян выбор невелик, чтобы реализовывать новые меры обороны - Плетенчук
россияне имеют ограниченные возможности для реализации и обеспечения новых мероприятий, поскольку их бронепоезд может не выдержать прохождения по мосту, а эффективных средств для патрулирования и мониторинга надводной обстановки у них нет из-за отсутствия корабельной группы, зато они полагаются на усиленный воздушный компонент, мобильные платформы, разведку и беспилотные летательные аппараты.
Эксперт в годовщину скандального диалога Порошенко и путина: "Жму руку! Обнимаю!" обошлось Украине войной
Тесные контакты Петра Порошенко с владимиром путиным, о которых стало известно из утечки аудио разговоров, спровоцировали полномасштабное вторжение россии в Украину и вызвали недоверие среди западных партнеров, считает эксперт.
В попытках легализовать гауляйтеров оккупированных территории россия отправила пушилина в Узбекистан - Сопротивление
россия отправила лидера так называемой "днр" дениса пушилина в Узбекистан в составе российской делегации, пытаясь легитимизировать его как представителя оккупированных россией территорий.
В Европе не бывает военных опасностей, которые причиняют боль только кому-то одному - Зеленский
Зеленский заявил, что в Европе не существует военных угроз, которые касаются только одной страны, поскольку они неизбежно влияют на другие, подчеркнув необходимость сотрудничества для поддержания мира и безопасности на всем континенте.
Все больше судов мигрируют в "теневой флот": западные страховщики высказались о соблюдении потолка цен на российскую нефть
Международная группа P&I клубов, центральная организация в мировой страховой индустрии, выразила обеспокоенность тем, что потолок цен на российскую нефть, установленный "Группой семи", становится все более невыполнимым, поскольку все больше кораблей и услуг мигрируют в "теневой флот", неподконтрольный Западу.
Украина может начать переговоры о вступлении в ЕС в июне - Зеленский
Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что Украина может начать переговоры о вступлении в ЕС в июне.
Трамп о помощи Украине: "Если Европа не собирается платить, почему мы должны"
Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал ЕС за предоставление меньшей финансовой помощи Украине, чем Соединенные Штаты. Трамп утверждает, что Европа должна делать больший вклад, учитывая ее географическую близость к Украине.
Новая железная дорога россиян в оккупированный Крым: есть ли угроза для Украины
российские оккупанты начали строительство железной дороги из ростова-на-дону в Крым через временно оккупированные территории Донецкой и Запорожской областей для создания надежного сухопутного коридора в ранее оккупированный Крым.