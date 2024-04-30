Клименко объявил о создании третьей боевой бригады Госпогранслужбы

Сегодня в День пограничника Украины министр внутренних дел объявил о создании третьей боевой бригады Госпогранслужбы - "Гарт", бойцы которой уже усиливают Силы обороны на восточных рубежах. Сейчас в Украине есть уже две бригады, которые сформированы пограничниками - бригады Гвардии Наступления "Стальной кордон" и "Месть". Об этом Клименко сообщил в своем Telegram-канале, передает УНН.

Символично именно сегодня объявить о создании третьей боевой бригады Госпогранслужбы - "Гарт", бойцы которой уже усиливают Силы обороны на восточных рубежах - сообщил Клименко.

Он напомнил, что сегодня отмечается День пограничника Украины - профессиональный праздник тех, кто преданно защищает и обороняет нашу государственную границу.

"Пограничники отважно проявили себя в боях в 2014-м году. И до сих пор пограничные отряды и сформированные боевые бригады Гвардии Наступления "Стальной кордон" и "Месть" продолжают бить врага, демонстрируя большую мощь и выдержку. Оборона острова Змеиный, Мариуполя, битва за Киев, освобождение от оккупантов Севера и Харьковщины - лишь часть героического сопротивления, которое продолжается до сих пор. Это непростой, но достойный путь, который ведет нас к цели - выходу на границы 1991-го года. К безопасной и мирной Украине", - добавил Клименко.

Он поблагодарил пограничников за профессионализм и выдержку, честность и боевое упрямство, за веру в Украину и борьбу за нее.

Напомним

Сегодня, 30 апреля, в Украине отмечается День пограничника. Событие было основано в 2018 году в честь того, что в 1918 году войска УНР в результате контрнаступления вышли на границу молодого украинского государства.