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50-й обмін полоненими: до України повернулись захисники "Азовсталі", Зміїного та Херсона

50-й обмін полоненими: до України повернулись захисники "Азовсталі", Зміїного та Херсона

Київ • УНН

 • 26816 перегляди

Серед звільнених з полону багато оборонців Маріуполя, військових, що були на "Азовсталі", острові Зміїний, Донецькому, Запорізькому, Харківському, Луганському, Херсонському та Сумському напрямках .

Сьогодні,31 січня, відбувся 50-й обмін полоненими. Україна повернула з 207 своїх громадян. Про це заявив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.

Деталі

Сьогодні відбувся 50-й обмін полоненими. На рідну землю повертаються 207 наших людей

- заявив Лубінець

За його словами, працівники його офісу перебувають на місці здійснення обміну для того, аби проконтролювати дотримання прав людини, відповідно до міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій.

Він розповів, що далі у повернутих воїнів чекає – отримання чистого одягу, медичний огляд, відновлення документів, банківських карток та реабілітація.

Керівник ОП Андрій Єрмак розповів, що серед звільнених військових - воїни ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ, Нацполіції - рядові, сержанти та офіцери.

Багато оборонців Маріуполя, військових, що були на "Азовсталі", острові Зміїний, Донецькому, Запорізькому, Харківському, Луганському, Херсонському та Сумському напрямках 

- розповідає керівник Офісу президента.

"Наші вдома. Повертаємо попри все": Зеленський заявив про повернення 207 людей з полону31.01.24, 14:41 • 26182 перегляди

Доповнення

Згідно з даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, серед врятованих військовослужбовців цього разу 95 представників Збройних Сил України, 56 нацгвардійців, 26 прикордонників, 29 воїнів Територіальної оборони та один представник Національної поліції України.

80 Оборонців, які повертаються додому - з рядового та сержантського складу, ще 27 - українські офіцери. Щонайменше 36 з них мають поранення або серйозні хвороби. Найстаршому зі звільнених Оборонців вже виповнився 61 рік, а наймолодшому невдовзі буде 21. 

- додають у штабі.

Окремо представники  Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими наголошують, що від початку повномасштабного вторгнення з російського полону вдалося визволити вже 3035 Захисників та Захисниць

Нагадаємо 

Українська розвідка заявила, що 24 січня, у день, коли впав російський літак Іл-76, мав відбутися обмін полоненими, який не відбувся. 

Обмін військовополоненими, який був запланований на 24 січня, мав бути одним з найбільших за історію повномасштабної війни, вказували у ГУР.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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