ГУР про катастрофу російського Іл-76: достовірної інформації, хто був на борту та в якій кількості, немає
Київ • УНН
У розвідці зауважили, що сьогодні мав відбутися обмін полоненими, який не відбувся. За твердженням російської сторони це сталося внаслідок збиття російського літака Іл-76, який буцімто перевозив наших полонених.
У Головному управлінні розвідки заявили, що наразі немає достовірної та вичерпної інформації з приводу того, хто саме перебував на борту збитого російського літака Іл-76 та в якій кількості, передає УНН.
У розвідці зауважили, що сьогодні мав відбутися обмін полоненими, який не відбувся. За твердженням російської сторони це сталося внаслідок збиття російського літака Іл-76, який буцімто перевозив наших полонених.
"Наразі ми не маємо достовірної та вичерпної інформації з приводу того, хто саме перебував на борту літака та в якій кількості", - йдеться у заяві розвідки.
У ГУР додали, що зі свого боку Україна виконала всі домовленості для підготовки обміну. Російських полонених військовослужбовців було вчасно доставлено на обумовлену точку для обміну, де вони перебували у безпеці.
У Генштабі ЗСУ на тлі інформації про падіння Іл-76 зробили заяву щодо Бєлгородсько-Харківського напрямку24.01.24, 16:49 • 26017 переглядiв