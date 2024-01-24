ГУР про катастрофу російського Іл-76: достовірної інформації, хто був на борту та в якій кількості, немає

У Головному управлінні розвідки заявили, що наразі немає достовірної та вичерпної інформації з приводу того, хто саме перебував на борту збитого російського літака Іл-76 та в якій кількості, передає УНН.

У розвідці зауважили, що сьогодні мав відбутися обмін полоненими, який не відбувся. За твердженням російської сторони це сталося внаслідок збиття російського літака Іл-76, який буцімто перевозив наших полонених.

"Наразі ми не маємо достовірної та вичерпної інформації з приводу того, хто саме перебував на борту літака та в якій кількості", - йдеться у заяві розвідки.

У ГУР додали, що зі свого боку Україна виконала всі домовленості для підготовки обміну. Російських полонених військовослужбовців було вчасно доставлено на обумовлену точку для обміну, де вони перебували у безпеці.

У Генштабі ЗСУ на тлі інформації про падіння Іл-76 зробили заяву щодо Бєлгородсько-Харківського напрямку