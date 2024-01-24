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У Генштабі ЗСУ на тлі інформації про падіння Іл-76 зробили заяву щодо Бєлгородсько-Харківського напрямку

У Генштабі ЗСУ на тлі інформації про падіння Іл-76 зробили заяву щодо Бєлгородсько-Харківського напрямку

Київ • УНН

 • 26017 перегляди

У Генштабі ЗСУ заявили, що і надалі вживатимуть заходів зі знищення засобів доставки в тому числі на Бєлгородсько-Харківському напрямку

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив заяву, де вказує, що за останній тиждень по Харківщині ворог завдав 19 ракетних ударів. Інтенсивність обстрілів прямо повʼязана із зростанням кількості військово-транспортних літаків, що протягом останнього часу направлялися до аеродрому бєлгорода, тож "з урахуванням цього, Збройні Сили України будуть і надалі вживати заходів зі знищення засобів доставки, контролю за повітряним простором для знищення терористичної загрози, в тому числі на Бєлгородсько-Харківському напрямку", ідеться у заяві Генерального штабу ЗСУ у Facebook, пише УНН.

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Деталі

"Збройні Сили України вживають усіх заходів для захисту України та українців", - ідеться у заяві Генштабу ЗСУ.

Як зазначається у заяві Генштабу, "неспроможність противника досягти будь-яких результатів на полі бою, продовжує його стратегію терору, зокрема і на Харківському напрямку. Застосування ракетного ураження з метою знищення Харкова та вбивства цивільних ми бачимо і в інших містах України".

У Генштабі ЗСУ вказують, що "лише за останній тиждень противником нанесено 19 ракетних ударів по Харківщині", і що "застосовано: 26 ЗКР С-300; 3 БР "Іскандер-М". "Внаслідок чого загинуло 16 осіб, у тому числі одна дитина. Поранено - 78 осіб. Зруйновано 13 будівель, у тому числі - одна лікарня, три заклади освіти, шість житлових будинків", - сказано у заяві Генштабу ЗСУ.

Задля зменшення саме ракетної загрози, Збройні Сили України не тільки контролюють повітряний простір, а й детально відстежують точки запусків ракет та логістику їх постачання, особливо, з застосуванням засобів військово-транспортної авіації. Зафіксована інтенсивність обстрілів прямо повʼязана із зростанням кількості військово-транспортних літаків, що протягом останнього часу направлялися до аеродрому Бєлгорода. З урахуванням цього, Збройні Сили України будуть і надалі вживати заходів зі знищення засобів доставки, контролю за повітряним простором для знищення терористичної загрози, в тому числі на Бєлгородсько-Харківському напрямку

- ідеться у заяві Генштабу ЗСУ.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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