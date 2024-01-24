Падіння літака Іл-76 під бєлгородом з нібито українськими військовополоненими: Координаційний штаб зробив заяву
Київ • УНН
Координаційний центр з питань поводження з військовополоненими розслідує інформацію про збитий російський літак Іл-76, на борту якого нібито перебували українські військовополонені. Центр закликає не поширювати неперевірену інформацію та користуватися офіційними джерелами.
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими збирає та аналізує дані щодо оприлюдненої інформації про падіння російського літака Іл-76, який нібито перевозив українських військовополонених. Про це Координаційний штаб написав у Telegram, повідомляє УНН.
Заява Координаційного штабу з приводу оприлюдненої у ворожих пропагандистських ресурсах інформації про падіння російського військово-транспортного літака Іл-76, який нібито перевозив українських військовополонених. Координаційний штаб та інші профільні структури збирають та аналізують всю необхідну інформацію. До оприлюднення офіційних заяв або коментарів уповноваженими особами або органами закликаємо ЗМІ та громадян утриматися від поширення неперевіреної інформації
В Координаційному штабі наголосили, що ворог активно здійснює інформаційні спецоперації, спрямовані проти України, які мають на меті дестабілізацію українського суспільства.
"Просимо відповідально ставитися до поширення чутливої інформації та користуватися лише офіційними джерелами", - вказали в Координаційному штабі.
Перші фото з місця падіння Іл-76 під бєлгородом опублікували у мережі24.01.24, 11:46 • 46877 переглядiв