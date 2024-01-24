Падіння літака Іл-76 під бєлгородом з нібито українськими військовополоненими: Координаційний штаб зробив заяву

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими збирає та аналізує дані щодо оприлюдненої інформації про падіння російського літака Іл-76, який нібито перевозив українських військовополонених. Про це Координаційний штаб написав у Telegram, повідомляє УНН.

Заява Координаційного штабу з приводу оприлюдненої у ворожих пропагандистських ресурсах інформації про падіння російського військово-транспортного літака Іл-76, який нібито перевозив українських військовополонених. Координаційний штаб та інші профільні структури збирають та аналізують всю необхідну інформацію. До оприлюднення офіційних заяв або коментарів уповноваженими особами або органами закликаємо ЗМІ та громадян утриматися від поширення неперевіреної інформації