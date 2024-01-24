Падение самолета Ил-76 под белгородом с якобы украинскими военнопленными: Координационный штаб сделал заявление
Координационный центр по вопросам обращения с военнопленными расследует информацию о сбитом российском самолете Ил-76, на борту которого якобы находились украинские военнопленные. Центр призывает не распространять непроверенную информацию и пользоваться официальными источниками.
Налоговая должна определиться, она на стороне добра или зла, закона или беззакония - акционер банка "Конкорд" Соседка
Акционер банка "Конкорд" Соседка считает, что налоговая должна определиться, она на стороне добра или зла, закона или беззакония.
Войска рф атаковали Херсон: ранен 22-летний мужчина
российские войска обстреляли жилые кварталы в Херсоне, в результате чего был ранен 22-летний мужчина. Мужчину доставили в больницу с осколочным ранением левой ноги.
Каждая седьмая школа в Украине получила повреждения из-за российской войны - Минобразования
Более 200 школ в Украине были разрушены и 1600 повреждены из-за войны, что затруднило доступ к образованию для около 900 000 детей.
"Будущее Украины в руках Запада" - министр обороны Британии призвал увеличить поддержку Украины
Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что 2024 год может решить будущее украинской демократии, и подчеркнул необходимость усиления поддержки со стороны Запада.
Гендиректору крупнейшей ракетной корпорации рф объявили подозрение
СБУ утверждает, что Обносов, который входит в ближайшее окружение путина, через свою компанию способствует производству оружия, используемого для вторжения россии в Украину.
Украина собирается сформировать со Словакией политику "нового прагматизма", несмотря на разногласия - Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил о планах способствовать "новому прагматизму" в отношениях Украины со Словакией, несмотря на существующие разногласия. Заявление прозвучало во время встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.
Издевались над подчиненным, применяя биту: перед судом предстанут руководители областного и районного ТЦК Ровенщины
Руководители областного и районных территориальных центров общин (ТЦО) Ровенской области предстанут перед судом по обвинению в злоупотреблении служебным положением подчиненного, который собирался сообщить о служебных нарушениях. В ходе расследования было обнаружено применяемую бейсбольную биту, наркотики и доказательства незаконного обогащения.
Готовил артудары рф по штабам ВСУ: в Донецкой области задержан российский агент
Служба безопасности Украины разоблачила и задержала российского агента, который планировал серию ракетно-артиллерийских ударов по штабу Вооруженных Сил Украины вблизи Авдеевки. Агент передавал фсб геолокационные и стратегические данные об объектах украинской оборонной инфраструктуры.
Хотят заставить замолчать - британская разведка о рассмотрении в рф возможности ареста активов антивоенных критиков
Российская госдума рассматривает закон об аресте активов тех, кто критикует войну, что, вероятно, направлено на сдерживание антивоенной оппозиции, говорится в отчете Министерства обороны Великобритании. Это следует за увеличением количества лиц и организаций, которых называют "иностранными агентами".