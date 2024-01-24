Падение самолета Ил-76 под белгородом с якобы украинскими военнопленными: Координационный штаб сделал заявление

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными собирает и анализирует данные по обнародованной информации о падении российского самолета Ил-76, который якобы перевозил украинских военнопленных. Об этом Координационный штаб написал в Telegram, сообщает УНН.

Заявление Координационного штаба по поводу обнародованной во вражеских пропагандистских ресурсах информации о падении российского военно-транспортного самолета Ил-76, который якобы перевозил украинских военнопленных. Координационный штаб и другие профильные структуры собирают и анализируют всю необходимую информацию. До обнародования официальных заявлений или комментариев уполномоченными лицами или органами призываем СМИ и граждан воздержаться от распространения непроверенной информации - говорится в заявлении.

В Координационном штабе отметили, что враг активно осуществляет информационные спецоперации, направленные против Украины, которые имеют целью дестабилизацию украинского общества.

"Просим ответственно относиться к распространению чувствительной информации и пользоваться только официальными источниками", - указали в Координационном штабе.

Первые фото с места падения Ил-76 под белгородом опубликовали в сети