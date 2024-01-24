Первые фото с места падения Ил-76 под белгородом опубликовали в сети

В сети российские паблики публикуют первые фото с места падения военного самолета Ил-76 под белгородом в рф. Российский телеграм-канал 112 сообщает о 74 погибших, передает УНН.

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"Публикуем первые фото с места крушения Ил-76 под белгородом. Предварительно погибли 74 человека", - сообщает телеграм-канал 112.

Между тем российские государственные СМИ сообщают, что в минобороны рф подтвердили, что Ил-76 потерпел крушение около 11.00 по местному времени в белгородской области, и что на борту якобы "находилось 65 пленных военнослужащих", 6 членов экипажа самолета и 3 сопровождающих.

Падение самолета Ил-76 под белгородом: в рф сообщают о смерти 63 человек на борту