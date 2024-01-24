Первые фото с места падения Ил-76 под белгородом опубликовали в сети
Российский военный самолет Ил-76 разбился под белгородом, российские телеграм-каналы сообщили о 74 жертвах. Министерство обороны рф подтвердило факт
В Украине масштабная воздушная тревога из-за взлета вражеского МиГа
В Украине объявили ракетную угрозу после взлета самолета МиГ-31К рф. Воздушная тревога объявлена во всех регионах.
ИТ-коалиция: Дания выделила 12 миллионов евро на развитие киберзащиты в ВСУ и Минобороны
Дания выделяет более 12 миллионов евро на усиление киберустойчивости Вооруженных сил Украины и ее Министерства обороны. Этот вклад является частью соглашения о сотрудничестве, подписанного ИТ-коалицией, в которую также входят Эстония, Люксембург, Исландия, Италия, Латвия, Нидерланды, Литва и Украина.
Эстония будет тренировать украинских военных
Эстония присоединилась к учебной операции "Интерфлекс" для украинских солдат, инициативе, которая уже предоставила более 34 000 украинских солдат навыки ведения боевых действий на передовой.
В ЕС договорились о новых руководящих принципах борьбы с торговлей людьми
ЕС согласовал новые руководящие принципы борьбы с торговлей людьми, включая наказание для тех, кто пользуется услугами жертв торговли людьми, и добавив к нарушениям прав человека принудительные браки, незаконное усыновление и суррогатное материнство. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок не менее пяти лет.
Золотоноша, Балта Одесской области и Киев больше всего заработали от продажи и аренды земли в прошлом году - Минэкономики
По данным Министерства экономики Украины, в 2023 году местные общины заработали 1,6 миллиарда гривен от продажи и аренды коммунальной недвижимости и земли через онлайн-аукционы. Самыми активными были Золотоноша, Балта и Киев.
Руководил фильтрационным лагерем в Запорожье: Нацполиция объявила подозрение офицеру фсб рф
Украинские правоохранители сообщили о подозрении сотруднику федеральной службы безопасности России в связи с его ролью в "фильтрационном лагере" в Запорожской области во время оккупации.
Во Львове возобновили подачу горячей воды и отопления почти во все дома после вероятной хакерской атаки
Отопление и горячая вода были восстановлены почти во всем жилом массиве Сихов во Львове после вероятной хакерской атаки на местное коммунальное предприятие.
Падение самолета Ил-76 под белгородом: в рф сообщают о смерти 63 человек на борту
Военный самолет Ил-76, на борту которого находилось 63 человека, разбился под белгородом, россия, все на борту погибли. Причины авиакатастрофы пока не установлены.
Завершено расследование дела Микитася о завладении 312 млн грн средств Минобороны
Высший антикоррупционный суд Украины закрыл производство в отношении бывшего народного депутата Максима Микитася по факту присвоения 312 миллионов гривен средств Министерства обороны. Утверждалось, что средства, предназначенные для строительства защищенных складов, были перечислены на счета компаний, подконтрольных Микитасю, но строительство так и не началось.