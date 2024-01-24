Первые фото с места падения Ил-76 под белгородом опубликовали в сети

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Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит
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Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит

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Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы
  •  137853 просмотра

Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы

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Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна
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Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна

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Генеральный секретарь Совета Европы выразила свое возмущение неправомерной депортацией украинских детей оккупантами
  •  128467 просмотра

Генеральный секретарь Совета Европы выразила свое возмущение неправомерной депортацией украинских детей оккупантами

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В профильном комитете сообщили, когда могут рассмотреть законопроект о множественном гражданстве
  •  145318 просмотра

В профильном комитете сообщили, когда могут рассмотреть законопроект о множественном гражданстве

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Уволить всех судей ВС одновременно во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения - политолог
23 январь 2024, 08:20  •  150123 просмотра

Уволить всех судей ВС одновременно во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения - политолог

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Директор юридического департамента НБУ нарушил право банка "Конкорд" на справедливый суд - правозащитник
23 январь 2024, 08:03  •  137414 просмотра

Директор юридического департамента НБУ нарушил право банка "Конкорд" на справедливый суд - правозащитник

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"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ
22 январь 2024, 16:51  •  167161 просмотра

"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ

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"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение
22 январь 2024, 15:40  •  183382 просмотра

"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение

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Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства
22 январь 2024, 13:19  •  167835 просмотра

Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства

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Новости по теме

Первые фото с места падения Ил-76 под белгородом опубликовали в сети

Российский военный самолет Ил-76 разбился под белгородом, российские телеграм-каналы сообщили о 74 жертвах. Министерство обороны рф подтвердило факт

Новости Мира •   •  19161 просмотра
Первые фото с места падения Ил-76 под белгородом опубликовали в сети

В Украине масштабная воздушная тревога из-за взлета вражеского МиГа

В Украине объявили ракетную угрозу после взлета самолета МиГ-31К рф. Воздушная тревога объявлена во всех регионах.

Война •   •  21651 просмотра
В Украине масштабная воздушная тревога из-за взлета вражеского МиГа

ИТ-коалиция: Дания выделила 12 миллионов евро на развитие киберзащиты в ВСУ и Минобороны

Дания выделяет более 12 миллионов евро на усиление киберустойчивости Вооруженных сил Украины и ее Министерства обороны. Этот вклад является частью соглашения о сотрудничестве, подписанного ИТ-коалицией, в которую также входят Эстония, Люксембург, Исландия, Италия, Латвия, Нидерланды, Литва и Украина.

Политика •   •  20074 просмотра
ИТ-коалиция: Дания выделила 12 миллионов евро на развитие киберзащиты в ВСУ и Минобороны

Эстония будет тренировать украинских военных

Эстония присоединилась к учебной операции "Интерфлекс" для украинских солдат, инициативе, которая уже предоставила более 34 000 украинских солдат навыки ведения боевых действий на передовой.

Война •   •  19282 просмотра
Эстония будет тренировать украинских военных

В ЕС договорились о новых руководящих принципах борьбы с торговлей людьми

ЕС согласовал новые руководящие принципы борьбы с торговлей людьми, включая наказание для тех, кто пользуется услугами жертв торговли людьми, и добавив к нарушениям прав человека принудительные браки, незаконное усыновление и суррогатное материнство. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок не менее пяти лет.

Новости Мира •   •  15620 просмотра
В ЕС договорились о новых руководящих принципах борьбы с торговлей людьми

Золотоноша, Балта Одесской области и Киев больше всего заработали от продажи и аренды земли в прошлом году - Минэкономики

По данным Министерства экономики Украины, в 2023 году местные общины заработали 1,6 миллиарда гривен от продажи и аренды коммунальной недвижимости и земли через онлайн-аукционы. Самыми активными были Золотоноша, Балта и Киев.

Экономика •   •  15334 просмотра
Золотоноша, Балта Одесской области и Киев больше всего заработали от продажи и аренды земли в прошлом году - Минэкономики

Руководил фильтрационным лагерем в Запорожье: Нацполиция объявила подозрение офицеру фсб рф

Украинские правоохранители сообщили о подозрении сотруднику федеральной службы безопасности России в связи с его ролью в "фильтрационном лагере" в Запорожской области во время оккупации.

Война •   •  16259 просмотра
Руководил фильтрационным лагерем в Запорожье: Нацполиция объявила подозрение офицеру фсб рф

Во Львове возобновили подачу горячей воды и отопления почти во все дома после вероятной хакерской атаки

Отопление и горячая вода были восстановлены почти во всем жилом массиве Сихов во Львове после вероятной хакерской атаки на местное коммунальное предприятие.

Общество •   •  11983 просмотра
Во Львове возобновили подачу горячей воды и отопления почти во все дома после вероятной хакерской атаки

Падение самолета Ил-76 под белгородом: в рф сообщают о смерти 63 человек на борту

Военный самолет Ил-76, на борту которого находилось 63 человека, разбился под белгородом, россия, все на борту погибли. Причины авиакатастрофы пока не установлены.

Новости Мира •   •  14764 просмотра
Падение самолета Ил-76 под белгородом: в рф сообщают о смерти 63 человек на борту

Завершено расследование дела Микитася о завладении 312 млн грн средств Минобороны

Высший антикоррупционный суд Украины закрыл производство в отношении бывшего народного депутата Максима Микитася по факту присвоения 312 миллионов гривен средств Министерства обороны. Утверждалось, что средства, предназначенные для строительства защищенных складов, были перечислены на счета компаний, подконтрольных Микитасю, но строительство так и не началось.

Криминал и ЧП •   •  14421 просмотра
Завершено расследование дела Микитася о завладении 312 млн грн средств Минобороны