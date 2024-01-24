Перші фото з місця падіння Іл-76 під бєлгородом опублікували у мережі

У мережі російські пабліки публікують перші фото з місця падіння військового літака Іл-76 під бєлгородом у рф. Російський телеграм-канал 112 повідомляє про 74 загиблих, передає УНН.

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"Публікуємо перші фото з місця аварії Іл-76 під бєлгородом. Попередньо загинули 74 людини", - повідомляє телеграм-канал 112.

Тим часом російські державні ЗМІ повідомляють, що у міноборони рф підтвердили, що Іл-76 розбився близько 11.00 за місцевим часом у бєлгородській області, і що на борту нібито "перебувало 65 полонених військовослужбовців", 6 членів екіпажу літака і 3 супроводжуючих.

Падіння літака Іл-76 під бєлгородом: у рф повідомляють про смерть 63 людей на борту