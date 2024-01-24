Подоляк про Іл-76: коментарі будуть трохи пізніше, потрібен час для уточнення всіх даних

Говорячи про інформацію щодо падіння російського військового літака Іл-76 під бєлгородом у рф, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що коментарі будуть трохи пізніше, потрібен час для уточнення всіх даних. Про це він сказав у коментарі Reuters, пише УНН.

Деталі

Як зазначається, Михайло Подоляк сказав Reuters: "Коментарі будуть трохи пізніше. Потрібен час, щоб уточнити всі дані".

Міністерство оборони України не відразу відповіло на запит Reuters про коментар.

Падіння літака Іл-76 під бєлгородом з нібито українськими військовополоненими: Координаційний штаб зробив заяву