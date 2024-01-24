Подоляк про Іл-76: коментарі будуть трохи пізніше, потрібен час для уточнення всіх даних
Київ • УНН
Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк зазначив, що коментарі щодо Іл-76 будуть після уточнення даних.
Говорячи про інформацію щодо падіння російського військового літака Іл-76 під бєлгородом у рф, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що коментарі будуть трохи пізніше, потрібен час для уточнення всіх даних. Про це він сказав у коментарі Reuters, пише УНН.
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Як зазначається, Михайло Подоляк сказав Reuters: "Коментарі будуть трохи пізніше. Потрібен час, щоб уточнити всі дані".
Міністерство оборони України не відразу відповіло на запит Reuters про коментар.
Падіння літака Іл-76 під бєлгородом з нібито українськими військовополоненими: Координаційний штаб зробив заяву24.01.24, 12:44 • 25723 перегляди