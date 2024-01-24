Подоляк об Ил-76: комментарии будут чуть позже, нужно время для уточнения всех данных

Говоря об информации о падении российского военного самолета Ил-76 под белгородом в рф, советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что комментарии будут чуть позже, нужно время для уточнения всех данных. Об этом он сказал в комментарии Reuters, пишет УНН.

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Как отмечается, Михаил Подоляк сказал Reuters: "Комментарии будут чуть позже. Нужно время, чтобы уточнить все данные".

Министерство обороны Украины не сразу ответило на запрос Reuters о комментарии.

Падение самолета Ил-76 под белгородом с якобы украинскими военнопленными: Координационный штаб сделал заявление