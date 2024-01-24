В Генштабе ВСУ на фоне информации о падении Ил-76 сделали заявление относительно Белгородско-Харьковского направления

Генеральный штаб ВСУ обнародовал заявление, где указывает, что за последнюю неделю по Харьковской области враг нанес 19 ракетных ударов. Интенсивность обстрелов напрямую связана с ростом количества военно-транспортных самолетов, которые в последнее время направлялись к аэродрому белгорода, поэтому "с учетом этого, Вооруженные Силы Украины будут и в дальнейшем принимать меры по уничтожению средств доставки, контроля за воздушным пространством для уничтожения террористической угрозы, в том числе на Белгородско-Харьковском направлении", говорится в заявлении Генерального штаба ВСУ в Facebook, пишет УНН.

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Детали

"Вооруженные Силы Украины принимают все меры для защиты Украины и украинцев", - говорится в заявлении Генштаба ВСУ.

Как отмечается в заявлении Генштаба, "неспособность противника достичь каких-либо результатов на поле боя, продолжает его стратегию террора, в том числе и на Харьковском направлении. Применение ракетного поражения с целью уничтожения Харькова и убийства гражданских мы видим и в других городах Украины".

В Генштабе ВСУ указывают, что "только за последнюю неделю противником нанесено 19 ракетных ударов по Харьковской области", и что "применены: 26 ЗКР С-300; 3 БР "Искандер-М". "В результате чего погибло 16 человек, в том числе один ребенок. Ранены - 78 человек. Разрушены 13 зданий, в том числе - одна больница, три учебных заведения, шесть жилых домов", - сказано в заявлении Генштаба ВСУ.

Для уменьшения именно ракетной угрозы, Вооруженные Силы Украины не только контролируют воздушное пространство, но и детально отслеживают точки запусков ракет и логистику их поставки, особенно, с применением средств военно-транспортной авиации. Зафиксированная интенсивность обстрелов прямо связана с ростом количества военно-транспортных самолетов, которые в последнее время направлялись на аэродром белгорода. С учетом этого, Вооруженные Силы Украины будут и в дальнейшем принимать меры по уничтожению средств доставки, контроля за воздушным пространством для уничтожения террористической угрозы, в том числе на Белгородско-Харьковском направлении - говорится в заявлении Генштаба ВСУ.

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