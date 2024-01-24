В Генштабе ВСУ на фоне информации о падении Ил-76 сделали заявление относительно Белгородско-Харьковского направления
В Генштабе ВСУ заявили, что и в дальнейшем будут принимать меры по уничтожению средств доставки в том числе на Белгородско-Харьковском направлении.
За месяц в Одессе зафиксировали четыре случая кори среди детей
Сейчас дети выписаны из больницы и находятся под наблюдением семейного врача в удовлетворительном состоянии. Профилактические и противоэпидемические мероприятия по локализации и ликвидации вспышки продолжаются.
Еще один лагерь для российских военнопленных обустраивается на базе исправительной колонии
Выведенная из эксплуатации исправительная колония в Могилеве-Подольском превращается в лагерь для российских военнопленных, поскольку существующие лагеря в Украине, как сообщается, переполнены. Новый лагерь, который, как ожидается, будет принимать еженедельные визиты международных организаций. Отмечается, что военнопленных сс рф потенциально можно будет использовать для обмена на украинских пленных, которые удерживаются в России.
Купянское направление: враг усилил обстрелы населенных пунктов - ОВА
По данным Харьковской областной военной администрации, Купянское направление остается горячей точкой, участились обстрелы жилых кварталов. За последнюю неделю из этого района было эвакуировано 78 человек, в том числе 12 детей.
Украина предложила Словакии присоединиться к Формуле мира
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обратился к Словакии с просьбой присоединиться к Формуле мира Президента Владимира Зеленского.
Атака рф на Харьков 23 января среди самых массированных: более 15 ракет, более 70 пострадавших и 10 погибших людей - ОВА
Российская атака на Харьков 23 января привела к ранениям 70 человек и 10 смертям, сообщил глава Харьковской областной военной администрации.
Шмыгаль призвал правительство Словакии снять односторонние ограничения на импорт украинской аграрной продукции
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обратился к Словакии с просьбой отменить односторонние запреты на импорт украинской сельскохозяйственной продукции.
Фицо полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины - Шмыгаль
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Словакия заинтересована в развитии железнодорожных проектов с Украиной - Шмыгаль
Премьер-министр Словакии выразил заинтересованность в развитии железнодорожных проектов с Украиной, говорит Шмыгаль.
В Одесской области задержали главу ОТГ прямо на заседании в областной администрации
Во время заседания группы "Прозрачность и подотчетность" в Одесской области задержали главу ОТГ.