ГУР о катастрофе российского Ил-76: достоверной информации, кто был на борту и в каком количестве, нет

В Главном управлении разведки заявили, что пока нет достоверной и исчерпывающей информации по поводу того, кто именно находился на борту сбитого российского самолета Ил-76 и в каком количестве, передает УНН.

В разведке отметили, что сегодня должен был состояться обмен пленными, который не состоялся. По утверждению российской стороны это произошло в результате сбития российского самолета Ил-76, который якобы перевозил наших пленных.

"Сейчас мы не имеем достоверной и исчерпывающей информации по поводу того, кто именно находился на борту самолета и в каком количестве", - говорится в заявлении разведки.

В ГУР добавили, что со своей стороны Украина выполнила все договоренности для подготовки обмена. Российские пленные военнослужащие были вовремя доставлены на оговоренную точку для обмена, где они находились в безопасности.

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