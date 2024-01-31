50-й обмен пленными: в Украину вернулись защитники "Азовстали", Змеиного и Херсона

Сегодня, 31 января, состоялся 50-й обмен пленными. Украина вернула из 207 своих граждан. Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Детали

Сегодня состоялся 50-й обмен пленными. На родную землю возвращаются 207 наших людей - заявил Лубинец

По его словам, работники его офиса находятся на месте осуществления обмена для того, чтобы проконтролировать соблюдение прав человека, в соответствии с международным гуманитарным правом и Женевскими конвенциями.

Он рассказал, что дальше у возвращенных воинов ждет - получение чистой одежды, медицинский осмотр, восстановление документов, банковских карточек и реабилитация.

Руководитель ОП Андрей Ермак рассказал, что среди уволенных военных - воины ВСУ, Нацгвардии, ГПСУ, Нацполиции - рядовые, сержанты и офицеры.

Многие защитники Мариуполя, военные, которые были на "Азовстали", острове Змеиный, Донецком, Запорожском, Харьковском, Луганском, Херсонском и Сумском направлениях - рассказывает руководитель Офиса президента.

"Наши дома. Возвращаем, несмотря ни на что": Зеленский заявил о возвращении 207 человек из плена

Дополнение

Согласно данным Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, среди спасенных военнослужащих на этот раз 95 представителей Вооруженных Сил Украины, 56 нацгвардейцев, 26 пограничников, 29 воинов Территориальной обороны и один представитель Национальной полиции Украины.

80 Защитников, которые возвращаются домой - из рядового и сержантского состава, еще 27 - украинские офицеры. По меньшей мере 36 из них имеют ранения или серьезные болезни. Самому старшему из освобожденных Оборонцев уже исполнился 61 год, а самому молодому вскоре будет 21. - добавляют в штабе.

Напомним

Украинская разведка заявила, что 24 января, в день, когда упал российский самолет Ил-76, должен был состояться обмен пленными, который не состоялся.

Обмен военнопленными, который был запланирован на 24 января, должен был быть одним из крупнейших за историю полномасштабной войны, указывали в ГУР.