50-й обмен пленными: в Украину вернулись защитники "Азовстали", Змеиного и Херсона

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
  •  83071 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

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рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
  •  109758 просмотра

рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

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Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева
  •  114957 просмотра

Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева

Эксклюзив
Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе
30.01.24  •  136719 просмотра

Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе

Эксклюзив
Гетманцева нужно привлечь к ответственности по статье госизмена за его действия против бизнеса - политолог
30.01.24  •  151119 просмотра

Гетманцева нужно привлечь к ответственности по статье госизмена за его действия против бизнеса - политолог

Эксклюзив
Трасса М-17 находится хоть и не под абсолютным, но огневым контролем Сил обороны - Гуменюк
30.01.24  •  139191 просмотра

Трасса М-17 находится хоть и не под абсолютным, но огневым контролем Сил обороны - Гуменюк

Эксклюзив
Полномочия НБУ необходимо существенно сузить - экономический эксперт
30.01.24  •  134514 просмотра

Полномочия НБУ необходимо существенно сузить - экономический эксперт

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Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина
30.01.24  •  133314 просмотра

Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина

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Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений
30.01.24  •  129844 просмотра

Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений

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В комитете ВР сообщили, когда могут рассмотреть законопроекты об использовании биоматериала погибших
29.01.24  •  149282 просмотра

В комитете ВР сообщили, когда могут рассмотреть законопроекты об использовании биоматериала погибших

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

50-й обмен пленными: в Украину вернулись защитники "Азовстали", Змеиного и Херсона

Среди освобожденных из плена много защитников Мариуполя, находившихся на «Азовстале», острове Змеиный, Донецком, Запорожском, Харьковском, Луганском, Херсонском и Сумском направлениях.

Война •   •  16840 просмотра
50-й обмен пленными: в Украину вернулись защитники "Азовстали", Змеиного и Херсона

ПС ВСУ предупредили о ракете на Кривой Рог

Военно-воздушные силы Украины предупредили о ракете на Кривой Рог.

Война •   •  17103 просмотра
ПС ВСУ предупредили о ракете на Кривой Рог

Возглавлял фейковое "лесное хозяйство" на базе украинского предприятия: осужден коллаборант, который "хозяйничал" в оккупированном Купянске

Коллаборанта, который возглавлял фейковый департамент лесного хозяйства в оккупированном Купянске, приговорили к 9 годам лишения свободы за координацию бюджета и деятельности в поддержку российской оккупации.

Криминал и ЧП •   •  16196 просмотра
Возглавлял фейковое "лесное хозяйство" на базе украинского предприятия: осужден коллаборант, который "хозяйничал" в оккупированном Купянске

россияне с дрона сбросили взрывчатку на супругов в Бериславе, они в больнице

Пара, которая ехала на мотоцикле в Бериславе Херсонской области, получила ранения, когда российские беспилотники сбросили на них взрывчатку.

Война •   •  16667 просмотра
россияне с дрона сбросили взрывчатку на супругов в Бериславе, они в больнице

"Наши дома. Возвращаем, несмотря ни на что": Зеленский заявил о возвращении 207 человек из плена

Президент Украины Зеленский объявил о возвращении из плена 207 человек.

Война •   •  19928 просмотра
"Наши дома. Возвращаем, несмотря ни на что": Зеленский заявил о возвращении 207 человек из плена

Минобороны предотвратило поставку 362 тонн некачественных продуктов в воинские части

Благодаря проверкам складов Министерство обороны предотвратило поставку военным более 362 тонн некачественных продуктов питания, заблокировав попытки доставить испорченные продукты в одну из воинских частей на востоке Украины.

Общество •   •  18667 просмотра
Минобороны предотвратило поставку 362 тонн некачественных продуктов в воинские части

В Палате лордов Британии призывают правительство страны ускорить передачу Украине средства Абрамовича за продажу "Челси"

Палата лордов призывает правительство Великобритании ускорить перевод 2,5 миллиардов фунтов стерлингов с замороженного банковского счета Романа Абрамовича, вырученных от продажи футбольного клуба "Челси", в Украину.

Политика •   •  16563 просмотра
В Палате лордов Британии призывают правительство страны ускорить передачу Украине средства Абрамовича за продажу "Челси"

Генсек НАТО о встрече со спикером Палаты представителей США: согласились с важностью месседжа путину, что он не выиграет войну в Украине

Генеральный секретарь НАТО и спикер Палаты представителей Конгресса США согласились с важностью послать путину четкий сигнал о том, что он не выиграет войну в Украине.

Война •   •  17481 просмотра
Генсек НАТО о встрече со спикером Палаты представителей США: согласились с важностью месседжа путину, что он не выиграет войну в Украине

Новая Зеландия обсуждает присоединение к расширенной группировке AUKUS в составе Австралии, Великобритании и США

Новая Зеландия начнет переговоры с Австралией о сотрудничестве в рамках AUKUS и считает, что США должны более интенсивно работать в Тихоокеанском регионе.

Новости Мира •   •  14123 просмотра
Новая Зеландия обсуждает присоединение к расширенной группировке AUKUS в составе Австралии, Великобритании и США

На Таврическом направлении возводят фортификационные сооружения

На Таврическом направлении продолжается возведение фортификационных сооружений и обустройство линий обороны противотанковыми рвами, окопами, инженерными и минно-взрывными заграждениями.

Война •   •  15948 просмотра
На Таврическом направлении возводят фортификационные сооружения