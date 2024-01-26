Мав бути одним із найбільших за час війни: Юсов про зірваний обмін полоненими 24 січня

Обмін військовополоненими, який був запланований на 24 січня в день, коли впав російський літак Іл-76, мав бути одним з найбільших за історію повномасштабної війни. Про це повідомив представник ГУР України Андрій Юсов в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Ми не будемо називати точної цифри (військовополонених, яких мали обміняти – ред.). І до обміну, поки він не відбудеться, такі речі не практикуються. Але це мав би бути один з найбільших обмінів за історію повномасштабної війни. Взагалі, можна сказати, що він мав бути ювілейний – 50-й, але на жаль не відбувся - сказав Юсов.

Юсов зазначив, що вивчається інформація щодо списків українських військовополонених, які опублікували російські пропагандисти. Також відбувається комунікація з родинами полонених.

Що стосується подальших обмінів, якби не було важко, а це не перша спроба росії використовувати тему військовополонених в очевидно в провокативних цілях проти України - сказав Юсов.

Він заявив, що Україна продовжить роботу щодо проведення обмінів.

Україна продовжить роботу, контакти продовжить, Координаційний штаб з поводження з військовополоненими, переговорна група буде працювати над тим, щоб не чекаючи завершення війни, продовжувати обміни та повертати наших захисників, цивільних бранців, які знаходяться в російській неволі - заявив Юсов.

Доповнення

24 січня у корочанському районі бєлгородської області росії впав військово-транспортний літак Іл-76. У Міноборони рф заявили, що на борту перебували 65 українських військовополонених, яких везли на обмін.

Падіння російського літака "Іл-76": СБУ відкрила провадження

Українська розвідка згодом заявила, що 24 січня дійсно мав відбутися обмін полоненими, який не відбувся. За твердженням російської сторони це сталося внаслідок збиття російського літака Іл-76, який буцімто перевозив наших полонених.

Омбудсмен Дмитро Лубінць заявляв, що деяких українських військовополонених із заявленого рф списку осіб, які начебто були на борту літака ІЛ-76, вже обмінювали.

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна буде наполягати на міжнародному розслідуванні катастрофи Іл-76, ГУР займається зʼясуванням долі всіх полонених.

рф відкидає створення міжнародної комісії для встановлення причин падання Іл-76 – ГУР