Мав бути одним із найбільших за час війни: Юсов про зірваний обмін полоненими 24 січня
Київ • УНН
Обмін полоненими між Україною та росією 24 січня, який мав стати одним з найбільших в історії війни, був зірваний через збиття російського літака Іл-76. Україна продовжує працювати над подальшими обмінами, незважаючи на виклики.
Обмін військовополоненими, який був запланований на 24 січня в день, коли впав російський літак Іл-76, мав бути одним з найбільших за історію повномасштабної війни. Про це повідомив представник ГУР України Андрій Юсов в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Ми не будемо називати точної цифри (військовополонених, яких мали обміняти – ред.). І до обміну, поки він не відбудеться, такі речі не практикуються. Але це мав би бути один з найбільших обмінів за історію повномасштабної війни. Взагалі, можна сказати, що він мав бути ювілейний – 50-й, але на жаль не відбувся
Юсов зазначив, що вивчається інформація щодо списків українських військовополонених, які опублікували російські пропагандисти. Також відбувається комунікація з родинами полонених.
Що стосується подальших обмінів, якби не було важко, а це не перша спроба росії використовувати тему військовополонених в очевидно в провокативних цілях проти України
Він заявив, що Україна продовжить роботу щодо проведення обмінів.
Україна продовжить роботу, контакти продовжить, Координаційний штаб з поводження з військовополоненими, переговорна група буде працювати над тим, щоб не чекаючи завершення війни, продовжувати обміни та повертати наших захисників, цивільних бранців, які знаходяться в російській неволі
Доповнення
24 січня у корочанському районі бєлгородської області росії впав військово-транспортний літак Іл-76. У Міноборони рф заявили, що на борту перебували 65 українських військовополонених, яких везли на обмін.
Падіння російського літака "Іл-76": СБУ відкрила провадження25.01.24, 11:10 • 28608 переглядiв
Українська розвідка згодом заявила, що 24 січня дійсно мав відбутися обмін полоненими, який не відбувся. За твердженням російської сторони це сталося внаслідок збиття російського літака Іл-76, який буцімто перевозив наших полонених.
Омбудсмен Дмитро Лубінць заявляв, що деяких українських військовополонених із заявленого рф списку осіб, які начебто були на борту літака ІЛ-76, вже обмінювали.
Президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна буде наполягати на міжнародному розслідуванні катастрофи Іл-76, ГУР займається зʼясуванням долі всіх полонених.
рф відкидає створення міжнародної комісії для встановлення причин падання Іл-76 – ГУР26.01.24, 11:32 • 45186 переглядiв