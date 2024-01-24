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Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні, ГУР зʼясовує долі всіх полонених: Зеленський про катастрофу російського Іл-76

Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні, ГУР зʼясовує долі всіх полонених: Зеленський про катастрофу російського Іл-76

Київ • УНН

 • 106719 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні катастрофи російського Іл-76. Наразі Головне управління розвідки Міністерства оборони України працює над встановленням долі всіх полонених.

Україна буде наполягати на міжнародному розслідуванні катастрофи Іл-76, ГУР займається зʼясуванням долі всіх полонених. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, коментуючи падіння Іл-76 у бєлгородській області, передає УНН.

Зеленський викликав Умєрова, Залужного, Шапталу, Буданова та Малюка – доповіли щодо ситуації з літаком та обміном.

"Очевидно, що росіяни граються із життями українських полонених, із почуттями рідних та з емоціями нашого суспільства. Потрібно встановити всі чіткі факти. Настільки, наскільки це можливо, враховуючи, що падіння літака сталося на російській території – поза нашим контролем", - повідомив Глава держави.

За його словами, "факти" – це головне слово зараз.

"Заслухав Головкома та Генштаб щодо застосування Повітряних сил. ГУР займається зʼясуванням долі всіх полонених. Служба безпеки України розслідує всі обставини. І я дав доручення міністру закордонних справ України поінформувати партнерів щодо наявних даних в України. Наша держава буде наполягати на міжнародному розслідуванні", - резюмував Зеленський.

Катастрофа російського Іл-76: Зеленський скасував регіональну поїздку24.01.24, 23:11 • 39061 перегляд

Контекст

24 січня у Корочанському районі Бєлгородської області Росії впав військово-транспортний літак Іл-76. У Міноборони РФ заявили, що на борту перебували 65 українських військовополонених, яких везли на обмін.

Делегація Міжнародного комітету Червоного Хреста в рф намагається зʼясувати, хто перебував на борту  російського літака ІЛ-76, який впав в бєлгоросдькій області.  Однак, наразі інформації немає.

У Головному управлінні української розвідки також заявили, що наразі немає достовірної та вичерпної інформації з приводу того, хто саме перебував на борту збитого російського літака Іл-76 та в якій кількості.

Водночас росіяни стверджують, що на борту підбитого літака нібито були українські полонені. рф також вимагає скликати термінове засідання Радбезу ООН через катастрофу російського літака Іл-76 у білгородській області.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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