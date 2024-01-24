рф вимагає терміново скликати засідання Радбезу ООН через катастрофу російського літака Іл-76

рф вимагає скликати термінове засідання Радбезу ООН через катастрофу російського літака Іл-76 у білгородській області, передає УНН із посиланням на росЗМІ.

"росія вимагає термінового засідання РБ ООН щодо аварії літака Іл-76 у білгородській області". - цитують росЗМІ слова глави мзс рф сергія лаврова.

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Раніше стало відомо, що у білгородській області був збитий російський Іл-76. Згодом у рф зробили заяву, що на борту нібито було українські полонені.

У Головному управлінні розвідки заявили, що наразі немає достовірної та вичерпної інформації з приводу того, хто саме перебував на борту збитого російського літака Іл-76 та в якій кількості.

У Генштабі ЗСУ на тлі інформації про падіння Іл-76 зробили заяву щодо Бєлгородсько-Харківського напрямку