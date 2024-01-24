рф требует срочно созвать заседание Совбеза ООН из-за катастрофы российского самолета Ил-76

рф требует созвать срочное заседание Совбеза ООН из-за катастрофы российского самолета Ил-76 в белгородской области, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

"россия требует срочного заседания СБ ООН по крушению самолета Ил-76 в белгородской области", - цитируют росСМИ слова главы мид рф сергея лаврова.

Напомним

Ранее стало известно, что в белгородской области был сбит российский Ил-76. Впоследствии в рф сделали заявление, что на борту якобы были украинские пленные.

В Главном управлении разведки заявили, что пока нет достоверной и исчерпывающей информации по поводу того, кто именно находился на борту сбитого российского самолета Ил-76 и в каком количестве.

В Генштабе ВСУ на фоне информации о падении Ил-76 сделали заявление относительно Белгородско-Харьковского направления