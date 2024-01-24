Украина будет настаивать на международном расследовании, ГУР выясняет судьбы всех пленных: Зеленский о катастрофе российского Ил-76
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на международном расследовании катастрофы российского Ил-76. Сейчас Главное управление разведки Министерства обороны Украины работает над установлением судьбы всех пленных.
Украина будет настаивать на международном расследовании катастрофы Ил-76, ГУР занимается выяснением судьбы всех пленных. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя падение Ил-76 в Белгородской области, передает УНН.
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"Очевидно, что россияне играют с жизнями украинских пленных, с чувствами родных и с эмоциями нашего общества. Нужно установить все четкие факты. Настолько, насколько это возможно, учитывая, что падение самолета произошло на российской территории - вне нашего контроля", - сообщил Глава государства.
По его словам, "факты" - это главное слово сейчас.
"Заслушал Главкома и Генштаб по применению Воздушных сил. ГУР занимается выяснением судьбы всех пленных. Служба безопасности Украины расследует все обстоятельства. И я дал поручение министру иностранных дел Украины проинформировать партнеров об имеющихся данных в Украине. Наше государство будет настаивать на международном расследовании", - резюмировал Зеленский.
Катастрофа российского Ил-76: Зеленский отменил региональную поездку24 январь 2024, 21:11 • 5940 просмотров
Контекст
24 января в Корочанском районе Белгородской области россии упал военно-транспортный самолет Ил-76. В Минобороны рф заявили, что на борту находились 65 украинских военнопленных, которых везли на обмен.
Делегация Международного комитета Красного Креста в рф пытается выяснить, кто находился на борту российского самолета ИЛ-76, который упал в белгородской области. Однако, на данный момент информации нет.
В Главном управлении украинской разведки также заявили, что пока нет достоверной и исчерпывающей информации по поводу того, кто именно находился на борту сбитого российского самолета Ил-76 и в каком количестве.
В то же время россияне утверждают, что на борту подбитого самолета якобы были украинские пленные. рф также требует созвать срочное заседание Совбеза ООН из-за катастрофы российского самолета Ил-76 в Белгородской области.
Украина будет настаивать на международном расследовании, ГУР выясняет судьбы всех пленных: Зеленский о катастрофе российского Ил-76
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на международном расследовании катастрофы российского Ил-76. Сейчас Главное управление разведки Министерства обороны Украины работает над установлением судьбы всех пленных.
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