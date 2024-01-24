Падіння Іл-76 під бєлгородом: делегація МКЧХ в росії намагається зʼясувати, хто перебував на борту - ЗМІ
Київ • УНН
Делегація Міжнародного комітету Червоного Хреста в рф з'ясовує особи тих, хто перебував на борту літака Іл-76, що розбився в Бєлгородській області росії, хоча наразі жодної інформації про це немає.
Делегація Міжнародного комітету Червоного Хреста в рф намагається зʼясувати, хто перебував на борту російського літака ІЛ-76, який впав в бєлгоросдькій області. Наразі інформації немає, заявів речник МКЧХ в Україні Олександр Власенко у коментарі Суспільному , пише УНН.
Деталі
Власенко зазначив, що МКЧХ не бере участь в обміні військовополоненими.
Сторони домовляються між собою безпосередньо. Ми беремо участь тільки в обміні тілами загиблих. Про обмін військовополонених ми так само дізнаємося постфактум. Наша делегація в росії намагається з'ясувати, хто там був на борту, але поки що інформації ніякої нема
За його словами, комітет має реєстр українських військовополонених, яких представники МКЧХ відвідують і намагаються з'ясувати їхню долю.
"Може статися так, якщо вони дійсно були на борту, там міг бути хтось з тих, кого ми відвідували, тоді може отримаємо якусь інформацію", - зауважив представник Червоного хреста.
Доповнення
У ГУР підтвердили, що сьогодні мав відбутися обмін полоненими між росією та Україною.
За словами представника ГУР, озвучена російською стороною інформація про те, що військовополонені могли перебувати у літаку Іл-76, який впав у бєлгородській області, наразі перевіряється.