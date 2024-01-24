Падение Ил-76 под Белгородом: делегация МККК в россии пытается выяснить, кто находился на борту - СМИ
Киев • УНН
Делегация Международного комитета Красного Креста в рф выясняет личности тех, кто находился на борту самолета Ил-76, разбившегося в Белгородской области России, хотя пока никакой информации об этом нет.
Делегация Международного комитета Красного Креста в РФ пытается выяснить, кто находился на борту российского самолета ИЛ-76, который упал в Белгородской области. Пока информации нет, заявил представитель МККК в Украине Александр Власенко в комментарии Суспільному , пишет УНН.
Детали
Власенко отметил, что МККК не участвует в обмене военнопленными.
Стороны договариваются между собой напрямую. Мы участвуем только в обмене телами погибших. Об обмене военнопленных мы так же узнаем постфактум. Наша делегация в России пытается выяснить, кто там был на борту, но пока информации никакой нет
По его словам, комитет имеет реестр украинских военнопленных, которых представители МККК посещают и пытаются выяснить их судьбу.
"Может случиться так, если они действительно были на борту, там мог быть кто-то из тех, кого мы посещали, тогда может получим какую-то информацию", - отметил представитель Красного креста.
Дополнение
В ГУР подтвердили, что сегодня должен был состояться обмен пленными между россией и Украиной.
По словам представителя ГУР, озвученная российской стороной информация о том, что военнопленные могли находиться в самолете Ил-76, который упал в Белгородской области, сейчас проверяется.
Падение Ил-76 под Белгородом: делегация МККК в россии пытается выяснить, кто находился на борту - СМИ
Делегация Международного комитета Красного Креста в рф выясняет личности тех, кто находился на борту самолета Ил-76, разбившегося в Белгородской области России, хотя пока никакой информации об этом нет.
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