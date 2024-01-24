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Падение Ил-76 под Белгородом: делегация МККК в россии пытается выяснить, кто находился на борту - СМИ

Падение Ил-76 под Белгородом: делегация МККК в россии пытается выяснить, кто находился на борту - СМИ

Киев  •  УНН

24 январь 2024, 13:33  •  17125 просмотра

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Делегация Международного комитета Красного Креста в рф выясняет личности тех, кто находился на борту самолета Ил-76, разбившегося в Белгородской области России, хотя пока никакой информации об этом нет.

Делегация Международного комитета Красного Креста в РФ пытается выяснить, кто находился на борту российского самолета ИЛ-76, который упал в Белгородской области. Пока информации нет, заявил представитель МККК в Украине Александр Власенко в комментарии Суспільному , пишет УНН.

Детали

Власенко отметил, что МККК не участвует в обмене военнопленными.

Стороны договариваются между собой напрямую. Мы участвуем только в обмене телами погибших. Об обмене военнопленных мы так же узнаем постфактум. Наша делегация в России пытается выяснить, кто там был на борту, но пока информации никакой нет

- сказал Власенко.

По его словам, комитет имеет реестр украинских военнопленных, которых представители МККК посещают и пытаются выяснить их судьбу.

"Может случиться так, если они действительно были на борту, там мог быть кто-то из тех, кого мы посещали, тогда может получим какую-то информацию", - отметил представитель Красного креста.

Дополнение

В ГУР подтвердили, что сегодня должен был состояться обмен пленными между россией и Украиной.

По словам представителя ГУР, озвученная российской стороной информация о том, что военнопленные могли находиться в самолете Ил-76, который упал в Белгородской области, сейчас проверяется.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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