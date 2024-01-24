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Катастрофа российского Ил-76: Зеленский отменил региональную поездку

Катастрофа российского Ил-76: Зеленский отменил региональную поездку

Киев  •  УНН

24 январь 2024, 21:11  •  5940 просмотра

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Глава государства отменил региональную поездку в центральные области до выяснения обстоятельств падения российского самолета Ил-76 в белгородской области.

Президент Украины Владимир Зеленский отменил региональную поездку в центральные области до выяснения обстоятельств падения российского самолета Ил-76 в Белгородской области. Об этом Суспільному сообщил источник в ОП, передает УНН.

Детали

Официальных комментариев от Офиса Президента по падению российского самолета Ил-76 в Белгородской области пока не было.

Ранее, говоря об информации о падении российского военного самолета Ил-76 под белгородом в рф, советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что комментарии будут чуть позже, нужно время для уточнения всех данных.

Контекст

24 января в Корочанском районе белгородской области россии упал военно-транспортный самолет Ил-76. В Минобороны рф заявили, что на борту находились 65 украинских военнопленных, которых везли на обмен.

Делегация Международного комитета Красного Креста в рф пытается выяснить, кто находился на борту  российского самолета ИЛ-76, который упал в белгородской области.  Однако, на данный момент информации нет.

В Главном управлении украинской разведки также заявили, что пока нет достоверной и исчерпывающей информации по поводу того, кто именно находился на борту сбитого российского самолета Ил-76 и в каком количестве.

В то же время россияне утверждают, что на борту подбитого самолета якобы были украинские пленные. рф также требует созвать срочное заседание Совбеза ООН из-за катастрофы российского самолета Ил-76 в Белгородской области.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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