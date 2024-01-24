Катастрофа российского Ил-76: Зеленский отменил региональную поездку
Киев • УНН
Глава государства отменил региональную поездку в центральные области до выяснения обстоятельств падения российского самолета Ил-76 в белгородской области.
Президент Украины Владимир Зеленский отменил региональную поездку в центральные области до выяснения обстоятельств падения российского самолета Ил-76 в Белгородской области. Об этом Суспільному сообщил источник в ОП, передает УНН.
Детали
Официальных комментариев от Офиса Президента по падению российского самолета Ил-76 в Белгородской области пока не было.
Ранее, говоря об информации о падении российского военного самолета Ил-76 под белгородом в рф, советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что комментарии будут чуть позже, нужно время для уточнения всех данных.
Контекст
24 января в Корочанском районе белгородской области россии упал военно-транспортный самолет Ил-76. В Минобороны рф заявили, что на борту находились 65 украинских военнопленных, которых везли на обмен.
Делегация Международного комитета Красного Креста в рф пытается выяснить, кто находился на борту российского самолета ИЛ-76, который упал в белгородской области. Однако, на данный момент информации нет.
В Главном управлении украинской разведки также заявили, что пока нет достоверной и исчерпывающей информации по поводу того, кто именно находился на борту сбитого российского самолета Ил-76 и в каком количестве.
В то же время россияне утверждают, что на борту подбитого самолета якобы были украинские пленные. рф также требует созвать срочное заседание Совбеза ООН из-за катастрофы российского самолета Ил-76 в Белгородской области.
Катастрофа российского Ил-76: Зеленский отменил региональную поездку
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