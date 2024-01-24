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Катастрофа російського Іл-76: Зеленський скасував регіональну поїздку

Київ • УНН

 • 39061 перегляди

Глава держави скасував регіональну поїздку до центральних областей до з'ясування обставин падіння російського літака Іл-76 у Бєлгородській області.

Президент України Володимир Зеленський скасував регіональну поїздку до центральних областей до з'ясування обставин падіння російського літака Іл-76 у Бєлгородській області. Про це Суспільному повідомило джерело в ОП, передає УНН.

Деталі

Офіційних коментарів від Офісу Президента щодо падіння російського літака Іл-76 у Бєлгородській області наразі не було.

Раніше, говорячи про інформацію щодо падіння російського військового літака Іл-76 під бєлгородом у рф, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що коментарі будуть трохи пізніше, потрібен час для уточнення всіх даних.

Контекст

24 січня у Корочанському районі Бєлгородської області Росії впав військово-транспортний літак Іл-76. У Міноборони РФ заявили, що на борту перебували 65 українських військовополонених, яких везли на обмін.

Делегація Міжнародного комітету Червоного Хреста в рф намагається зʼясувати, хто перебував на борту  російського літака ІЛ-76, який впав в бєлгоросдькій області.  Однак, наразі інформації немає.

У Головному управлінні української розвідки також заявили, що наразі немає достовірної та вичерпної інформації з приводу того, хто саме перебував на борту збитого російського літака Іл-76 та в якій кількості.

Водночас росіяни стверджують, що на борту підбитого літака нібито були українські полонені. рф також вимагає скликати термінове засідання Радбезу ООН через катастрофу російського літака Іл-76 у білгородській області.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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