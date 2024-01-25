Падіння російського літака "Іл-76": СБУ відкрила провадження
Київ • УНН
Служба безпеки України (СБУ) розпочала розслідування катастрофи літака рф "Іл-76" у бєлгородській області.
СБУ відкрила провадження через падіння літака вкс рф "Іл-76" у бєлгородській області. Наразі проводиться комплекс заходів для з’ясування усіх обставин падіння літака. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі СБУ.
Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом падіння літака вкс рф "Іл-76" у Бєлгородській області. Розслідування здійснюється за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). Наразі СБУ проводить комплекс заходів для з’ясування усіх обставин падіння літака
Також в СБУ зазначили, що досудове розслідування триває.
Доповнення
Президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна буде наполягати на міжнародному розслідуванні катастрофи Іл-76, ГУР займається зʼясуванням долі всіх полонених.
Контекст
24 січня у Корочанському районі бєлгородської області росії впав військово-транспортний літак Іл-76. У Міноборони рф заявили, що на борту перебували 65 українських військовополонених, яких везли на обмін.
Делегація Міжнародного комітету Червоного Хреста в рф намагається зʼясувати, хто перебував на борту російського літака Іл-76, який впав в бєлгоросдькій області. Однак, наразі інформації немає.
У Головному управлінні української розвідки також заявили, що наразі немає достовірної та вичерпної інформації з приводу того, хто саме перебував на борту збитого російського літака Іл-76 та в якій кількості.
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