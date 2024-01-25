Падение российского самолета "Ил-76": СБУ открыла производство

СБУ открыла производство из-за падения самолета вкс рф "Ил-76" в белгородской области. Сейчас проводится комплекс мероприятий для выяснения всех обстоятельств падения самолета. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе СБУ.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту падения самолета вкс рф "Ил-76" в белгородской области. Расследование осуществляется по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). Сейчас СБУ проводит комплекс мероприятий для выяснения всех обстоятельств падения самолета - сообщает СБУ.

Также в СБУ отметили, что досудебное расследование продолжается.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский сообщал, что Украина будет настаивать на международном расследовании катастрофы Ил-76, ГУР занимается выяснением судьбы всех пленных.

Контекст

24 января в Корочанском районе белгородской области россии упал военно-транспортный самолет Ил-76. В Минобороны рф заявили, что на борту находились 65 украинских военнопленных, которых везли на обмен.

Делегация Международного комитета Красного Креста в рф пытается выяснить, кто находился на борту российского самолета ИЛ-76, который упал в белгородской области. Однако, пока информации нет.

В Главном управлении украинской разведки также заявили, что пока нет достоверной и исчерпывающей информации по поводу того, кто именно находился на борту сбитого российского самолета Ил-76 и в каком количестве.

ISW объяснил, как россия использует катастрофу Ил-76