ISW объяснил, как россия использует катастрофу Ил-76
российское информационное пространство использует катастрофу Ил-76 для разжигания внутреннего раздора в Украине и ослабления готовности Запада оказать военную помощь. Аналитики считают, что это может быть частью стратегии россии, направленной на усиление недоверия к украинскому правительству.
В США разрешили возобновить полеты Boeing 737 Max 9 после проверок
Федеральное управление гражданской авиации США разрешило возобновить полеты самолетов Boeing 737 Max 9 после тщательной проверки после инцидента, когда часть фюзеляжа самолета авиакомпании Alaska Airlines вылетела в воздухе. Авиакомпания Alaska Airlines планирует постепенно вернуть эти самолеты в свое расписание при условии усиленной процедуры технического обслуживания.
Двугосударственное решение между Израилем и Палестиной: почти все демократы в Сенате США признают Палестину
Все демократы Сената США, кроме двух, поддержали решение о создании двух государств между Израилем и Палестиной как часть пакета законов о национальной безопасности, предусматривающего оказание помощи Израилю. Эта поддержка подтверждает проведение переговоров по всеобъемлющему урегулированию конфликта, что сделает возможным мирное сосуществование.
Под прикрытием правоохранителей организовали масштабный незаконный игорный бизнес: будут судить 34 человека
Обвинительный акт направлен в суд в отношении 34 человек, в том числе двух работников правоохранительных органов, за создание и функционирование нелегальной игорной сети в Украине.
Пожар произошел в школе в Киеве, ученики будут на дистанционке до конца недели
Пожар в школе в Дарницком районе Киева удалось быстро потушить, никто не пострадал. Ученики отсюда будут учиться дистанционно до конца недели.
В россии отчитались о нахождении черных ящиков с Ил-76
Оба черных ящика самолета Ил-76, разбившегося под белгородом (россия), найдены, сообщают российские СМИ.
Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт
Налоговики в Украине считают себя "хозяевами жизни", которые могут создавать проблемы для бизнеса с помощью инструментов, предоставленных законодателями, в частности Даниилом Гетманцевым, главой налогового комитета Верховной Рады, считает политический эксперт Сергей Гайдай.
Под оккупированным Иловайском зафиксировали атаку на военный полигон - росСМИ
По сообщениям, 24 января во временно оккупированном Иловайске Донецкой области была осуществлена атака на военный полигон.
Оккупанты за сутки обстреляли около 20 населенных пунктов Харьковщины: ранены четыре человека
Российские войска атаковали около 20 населенных пунктов в Харьковской области, ранив четырех человек, в том числе подростка.
Лидер республиканцев в Сенате: поражение россии в Украине в прямых интересах США
Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл заявил, что помощь Украине в ее борьбе с рф напрямую отвечает интересам США.