ISW объяснил, как россия использует катастрофу Ил-76

российское информационное пространство использует катастрофу Ил-76 для того, чтобы посеять внутреннее недовольство в Украине и подорвать желание Запада продолжать оказывать военную помощь Украине. Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW), пишет УНН.

Детали

Аналитики приводят слова председателя Комитета по обороне государственной думы россии андрея картаполова, который заявил, что Украина намеренно сбила Ил-76, зная, что на борту находились украинские военнопленные. Он также призвал приостановить все обмены военнопленными на неопределенный срок.

Заместитель председателя Совета безопасности россии дмитрий медведев обвинил украинскую "внутриполитическую борьбу" в причастности к катастрофе.

В то же время министр иностранных дел россии сергей лавров призвал к срочному созыву заседания Совета безопасности ООН, посвященного авиакатастрофе, обвинив Украину в терроризме.

Институт изучения войны считает, что такие обвинения российской стороны частично имеют целью посеять недовольство в Украине и усилить недоверие к украинскому правительству.

Обмен военнопленными является чувствительным вопросом как для россии, так и для Украины, и риторические упоминания о военнопленных предсказуемо вызывают эмоциональную реакцию, - говорится в отчете.

К тому же российские официальные лица сделали необоснованные заявления о том, что Украина сбила Ил-76 американскими или немецкими ракетными системами. Вероятно, такие заявления являются попыткой отговорить западных партнеров Украины от предоставления критически важных систем противовоздушной обороны, необходимых для обороны.

Напомним,

24 января военный самолет Ил-76, на борту которого находилось 63 человека, разбился под Белгородом, россия, все на борту погибли. Впоследствии в рф сделали заявление, что на борту якобы были украинские пленные.



рф требует созвать срочное заседание Совбеза ООН из-за катастрофы российского самолета Ил-76

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на международном расследовании катастрофы российского Ил-76. Сейчас Главное управление разведки Министерства обороны Украины работает над установлением судьбы всех пленных.

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