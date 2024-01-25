В россии отчитались о нахождении черных ящиков с Ил-76

Российские СМИ отчитались о нахождении обоих черных ящиков Ил-76, упавшего в россии под белгородом, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, найдены оба черных ящика Ил-76, упавшего в белгородской области 24 января.

Указано, что оба бортовых самописца находились в хвостовой части самолета. Их уже передали следователям, пишут росСМИ.

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