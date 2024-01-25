В россии отчитались о нахождении черных ящиков с Ил-76
Оба черных ящика самолета Ил-76, разбившегося под белгородом (россия), найдены, сообщают российские СМИ.
Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт
Налоговики в Украине считают себя "хозяевами жизни", которые могут создавать проблемы для бизнеса с помощью инструментов, предоставленных законодателями, в частности Даниилом Гетманцевым, главой налогового комитета Верховной Рады, считает политический эксперт Сергей Гайдай.
Под оккупированным Иловайском зафиксировали атаку на военный полигон - росСМИ
По сообщениям, 24 января во временно оккупированном Иловайске Донецкой области была осуществлена атака на военный полигон.
Оккупанты за сутки обстреляли около 20 населенных пунктов Харьковщины: ранены четыре человека
Российские войска атаковали около 20 населенных пунктов в Харьковской области, ранив четырех человек, в том числе подростка.
Лидер республиканцев в Сенате: поражение россии в Украине в прямых интересах США
Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл заявил, что помощь Украине в ее борьбе с рф напрямую отвечает интересам США.
Ночная атака на Одессу: количество пострадавших возросло до шести
Массированная российская атака с использованием БПЛА на Одессу привела к ранению шести человек и повреждению нескольких зданий и объектов социальной инфраструктуры.
В российском белгороде объявили ракетную опасность
В российском белгороде 25 января была объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы.
ГПСУ: 50% пассажиропотока приходится на границу Украины с Польшей
По словам представителя Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко, через польско-украинский пункт пропуска проходит 50% всего пассажиропотока Украины. Тем не менее, сейчас на границе нет очередей, а ранее заблокированные пункты пропуска разблокированы.
Возле станции метро "Крещатик" в Киеве произошла утечка воды
Утечка воды возле станции метро "Крещатик" в центре Киева локализована, все потребители обеспечены водой, сообщает Киевская городская государственная администрация. Сейчас продолжается ликвидация повреждения и проверка других коммуникаций.
Враг вечером обстрелял одну из громад Николаевщины: поврежден объект критической инфраструктуры
Российские войска атаковали Куцурубскую громаду в Николаевской области, повредив критически важную инфраструктуру и оставив три населенных пункта без электричества. Обошлось без жертв, а один вражеский беспилотник был уничтожен Силами обороны.