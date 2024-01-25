У росії прозвітували про знаходження чорних скриньок з Іл-76
Київ • УНН
Обидві чорні скриньки літака Іл-76, що розбився під бєлгородом (росія), знайдено, повідомляють російські ЗМІ.
Російські ЗМІ прозвітували про знаходження обидвох чорних скриньок Іл-76, що впав у росії під бєлгородом, пише УНН.
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Як повідомляється, знайдено обидві чорні ящики Іл-76, що впав в бєлгородській області 24 січня.
Вказано, що обидва бортові самописці знаходилися в хвостовій частині літака. Їх уже передали слідчим, пишуть росЗМІ.
Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні, ГУР зʼясовує долі всіх полонених: Зеленський про катастрофу російського Іл-7624.01.24, 23:23 • 106720 переглядiв