У росії прозвітували про знаходження чорних скриньок з Іл-76

Російські ЗМІ прозвітували про знаходження обидвох чорних скриньок Іл-76, що впав у росії під бєлгородом, пише УНН.

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Як повідомляється, знайдено обидві чорні ящики Іл-76, що впав в бєлгородській області 24 січня.

Вказано, що обидва бортові самописці знаходилися в хвостовій частині літака. Їх уже передали слідчим, пишуть росЗМІ.

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