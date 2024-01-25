ISW пояснив, як росія використовує катастрофу Іл-76
Київ • УНН
російський інформаційний простір використовує катастрофу Іл-76 для розпалювання внутрішнього розбрату в Україні та послаблення готовності Заходу надати військову допомогу. Аналітики вважають, що це може бути частиною стратегії росії, спрямованої на посилення недовіри до українського уряду.
російський інформаційний простір використовує катастрофу Іл-76 для того, щоб посіяти внутрішнє невдоволення в Україні та підірвати бажання Заходу продовжувати надавати військову допомогу Україні. Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW), пише УНН.
Деталі
Аналітики наводять слова голови комітету з оборони державної думи росії андрія картаполова, який заявив, що Україна навмисно збила Іл-76, знаючи, що на борту перебували українські військовополонені. Він також закликав призупинити всі обміни військовополоненими на невизначений термін.
Заступник голови Ради безпеки росії дмитро медведєв звинуватив українську "внутрішньополітичну боротьбу" у причетності до катастрофи.
Водночас міністр закордонних справ росії сергій лавров закликав до термінового скликання засідання Ради безпеки ООН, присвяченого авіакатастрофі, звинувативши Україну в тероризмі.
Інститут вивчення війни вважає, що такі звинувачення російської сторони частково мають на меті посіяти невдоволення в Україні та посилити недовіру до українського уряду.
Обмін військовополоненими є чутливим питанням як для росії, так і для України, і риторичні згадки про військовополонених передбачувано викликають емоційну реакцію,
До того ж російські офіційні особи зробили необґрунтовані заяви про те, що Україна збила Іл-76 американськими або німецькими ракетними системами. Ймовірно, такі заяви є спробою відмовити західних партнерів України від надання критично важливих систем протиповітряної оборони, необхідних для оборони.
Нагадаємо
24 січня військовий літак Іл-76, на борту якого перебувало 63 людини, розбився під бєлгородом, росія, всі на борту загинули. Згодом у рф зробили заяву, що на борту нібито було українські полонені.
рф вимагає скликати термінове засідання Радбезу ООН через катастрофу російського літака Іл-76
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні катастрофи російського Іл-76. Наразі Головне управління розвідки Міністерства оборони України працює над встановленням долі всіх полонених.
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