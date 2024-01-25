ISW пояснив, як росія використовує катастрофу Іл-76

ukenru
29 березня, 17:57 • 103449 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 120857 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 120396 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 158831 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 134834 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 130615 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 143068 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 145485 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 387489 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 172423 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
1 м/с
82 %
749 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
На фронті за день майже 200 боєзіткнень: росіяни активно атакують Покровський напрямок

На фронті за день майже 200 боєзіткнень: росіяни активно атакують Покровський напрямок

29 березня, 20:47 • 20552 перегляди
В Україні активізувалися шахраї, що підміняють QR-коди для крадіжки даних: подробиці

В Україні активізувалися шахраї, що підміняють QR-коди для крадіжки даних: подробиці

29 березня, 23:22 • 13633 перегляди
Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

02:37 • 11267 перегляди
Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

03:28 • 19423 перегляди
Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

04:05 • 18206 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 236397 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 387489 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 442253 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 450560 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 359916 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 120854 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 131570 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 125707 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 99913 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 108618 перегляди
Актуальне
ISW пояснив, як росія використовує катастрофу Іл-76

ISW пояснив, як росія використовує катастрофу Іл-76

Київ • УНН

 • 21986 перегляди

російський інформаційний простір використовує катастрофу Іл-76 для розпалювання внутрішнього розбрату в Україні та послаблення готовності Заходу надати військову допомогу. Аналітики вважають, що це може бути частиною стратегії росії, спрямованої на посилення недовіри до українського уряду.

російський інформаційний простір використовує катастрофу Іл-76 для того, щоб посіяти внутрішнє невдоволення в Україні та підірвати бажання Заходу продовжувати надавати військову допомогу Україні. Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW), пише УНН.

Деталі

Аналітики наводять слова голови комітету з оборони державної думи росії андрія картаполова, який заявив, що Україна навмисно збила Іл-76, знаючи, що на борту перебували українські військовополонені. Він також закликав призупинити всі обміни військовополоненими на невизначений термін.

Заступник голови Ради безпеки росії дмитро медведєв звинуватив українську "внутрішньополітичну боротьбу" у причетності до катастрофи.

Водночас міністр закордонних справ росії сергій лавров закликав до термінового скликання засідання Ради безпеки ООН, присвяченого авіакатастрофі, звинувативши Україну в тероризмі.

Інститут вивчення війни вважає, що такі звинувачення російської сторони частково мають на меті посіяти невдоволення в Україні та посилити недовіру до українського уряду.

Обмін військовополоненими є чутливим питанням як для росії, так і для України, і риторичні згадки про військовополонених передбачувано викликають емоційну реакцію,

- йдеться у звіті.

До того ж російські офіційні особи зробили необґрунтовані заяви про те, що Україна збила Іл-76 американськими або німецькими ракетними системами. Ймовірно, такі заяви є спробою відмовити західних партнерів України від надання критично важливих систем протиповітряної оборони, необхідних для оборони.

Нагадаємо

24 січня військовий літак Іл-76, на борту якого перебувало 63 людини, розбився під бєлгородом, росія, всі на борту загинули. Згодом у рф зробили заяву, що на борту нібито було українські полонені.

рф вимагає скликати термінове засідання Радбезу ООН через катастрофу російського літака Іл-76

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні катастрофи російського Іл-76. Наразі Головне управління розвідки Міністерства оборони України працює над встановленням долі всіх полонених.

У росії прозвітували про знаходження чорних скриньок з Іл-7625.01.24, 09:51 • 50681 перегляд

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Політика
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,955.00
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,838.83