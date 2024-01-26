рф відкидає створення міжнародної комісії для встановлення причин падання Іл-76 – ГУР
Київ • УНН
росія відхиляє пропозиції про створення міжнародної комісії для розслідування авіакатастрофи з літаком Іл-76, що впав 24 січня в бєлгородській області. Точні обставини катастрофи залишаються нез'ясованими.
Для встановлення причин падіння російського літака Іл-76 у Бєлгородській області необхідно створити міжнародну комісію, проте росія відкидає таку можливість. Про це повідомив представник ГУР України Андрій Юсов в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Що стосується саме конкретних причин падіння цього літака, то звичайно, вимога створення відкритої міжнародної комісії є логічною та обґрунтованою
Він зазначив, що достеменно з'ясувати, що саме стало причиною падіння літака можна шляхом вивчення решток, "чорних скриньок" й звичайно ж уважно обстежити місце авіатрощі.
Наразі, як ми чуємо росія відкидає можливість роботи такої комісії
Нагадаємо
24 січня у корочанському районі бєлгородської області росії впав військово-транспортний літак Іл-76. У міноборони рф заявили, що на борту перебували 65 українських військовополонених, яких везли на обмін.
Делегація Міжнародного комітету Червоного Хреста в рф намагається зʼясувати, хто перебував на борту російського літака Іл-76, який впав в бєлгородській області. Однак, наразі інформації немає.
У Головному управлінні української розвідки також заявили, що наразі немає достовірної та вичерпної інформації з приводу того, хто саме перебував на борту збитого російського літака Іл-76 та в якій кількості, але це буде з'ясовано. Окрім того, провадження відкрила СБУ. Президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна буде наполягати на міжнародному розслідуванні катастрофи Іл-76.
На борту ІЛ-76 мали перебувати VIP персони рф, але фсб в останній момент заборонила їм сідати в літак - Юсов25.01.24, 14:46 • 25060 переглядiв