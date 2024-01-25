На борту ІЛ-76 мали перебувати VIP персони рф, але фсб в останній момент заборонила їм сідати в літак - Юсов

На борту збитого літака ІЛ-76 мали знаходитися військово-політичні VIP-персони рф, але фсб в останній момент заборонила їм летіти.

Про це повідомив представник ГУР України Андрій Юсов в ефірі Радіо Свобода, передає УНН.

На борту справді мали знаходитись декілька VIP-ів офіційних від військово-політичного представництва держави-агресора. Їхні прізвища відомі і будуть названі, матеріали будуть надані в рамках міжнародного розслідування. Але в останній момент фсб фактично наказало їм не сідати на цей борт і скористатись іншими видами транспорту