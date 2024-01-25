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На борту ІЛ-76 мали перебувати VIP персони рф, але фсб в останній момент заборонила їм сідати в літак - Юсов

На борту ІЛ-76 мали перебувати VIP персони рф, але фсб в останній момент заборонила їм сідати в літак - Юсов

Київ • УНН

 • 25060 перегляди

На борту збитого літака Іл-76 мали перебувати російські військові та політичні високопосадовці, але ФСБ Росії в останній момент заборонила їм підніматися на борт, повідомив представник ГУР України Андрій Юсов.

На борту збитого літака ІЛ-76 мали знаходитися військово-політичні VIP-персони рф, але фсб в останній момент заборонила їм летіти.

Про це повідомив представник ГУР України Андрій Юсов в ефірі Радіо Свобода, передає УНН.

На борту справді мали знаходитись декілька VIP-ів офіційних від військово-політичного представництва держави-агресора. Їхні прізвища відомі і будуть названі, матеріали будуть надані в рамках міжнародного розслідування. Але в останній момент фсб фактично наказало їм не сідати на цей борт і скористатись іншими видами транспорту

- сказав Андрій Юсов.

Ця інформація була вже з’ясована після того, як подія сталася, в рамках нашої оперативної роботи

- зауважив він.

Деталі

Також Юсов повідомив, що представники російського МНС, які приїхали на місце події, були фактично вигнані звідти представниками фсб. Тобто їм не дали можливість здійснити огляд місця події згідно з протоколом.

Ці та інщі факти вказують на можливість умисних дій держави агресора

- підсумував представник ГУР.

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Ганна Оніщенко

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