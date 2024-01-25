На борту ІЛ-76 мали перебувати VIP персони рф, але фсб в останній момент заборонила їм сідати в літак - Юсов
Київ • УНН
На борту збитого літака Іл-76 мали перебувати російські військові та політичні високопосадовці, але ФСБ Росії в останній момент заборонила їм підніматися на борт, повідомив представник ГУР України Андрій Юсов.
На борту збитого літака ІЛ-76 мали знаходитися військово-політичні VIP-персони рф, але фсб в останній момент заборонила їм летіти.
Про це повідомив представник ГУР України Андрій Юсов в ефірі Радіо Свобода, передає УНН.
На борту справді мали знаходитись декілька VIP-ів офіційних від військово-політичного представництва держави-агресора. Їхні прізвища відомі і будуть названі, матеріали будуть надані в рамках міжнародного розслідування. Але в останній момент фсб фактично наказало їм не сідати на цей борт і скористатись іншими видами транспорту
Ця інформація була вже з’ясована після того, як подія сталася, в рамках нашої оперативної роботи
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Також Юсов повідомив, що представники російського МНС, які приїхали на місце події, були фактично вигнані звідти представниками фсб. Тобто їм не дали можливість здійснити огляд місця події згідно з протоколом.
Ці та інщі факти вказують на можливість умисних дій держави агресора
росія могла використати військовополонених, як живий щит - Юсов про збиття Іл-7625.01.24, 13:53 • 28346 переглядiв