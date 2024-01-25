На борту ИЛ-76 должны были находиться VIP персоны рф, но фсб в последний момент запретила им садиться в самолет - Юсов

На борту сбитого самолета ИЛ-76 должны были находиться военно-политические VIP-персоны рф, но фсб в последний момент запретила им лететь.

Об этом сообщил представитель ГУР Украины Андрей Юсов в эфире Радио Свобода, передает УНН.

На борту действительно должны были находиться несколько VIP-ов официальных от военно-политического представительства государства-агрессора. Их фамилии известны и будут названы, материалы будут предоставлены в рамках международного расследования. Но в последний момент фсб фактически приказало им не садиться на этот борт и воспользоваться другими видами транспорта - сказал Андрей Юсов.

Эта информация была уже выяснена после того, как событие произошло, в рамках нашей оперативной работы - заметил он.

Детали

Также Юсов сообщил, что представители российского МЧС, которые приехали на место происшествия, были фактически выгнаны оттуда представителями фсб. То есть им не дали возможность осуществить осмотр места происшествия согласно протоколу.

Эти и другие факты указывают на возможность умышленных действий государства агрессора - подытожил представитель ГУР.

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