россия могла использовать военнопленных, как живой щит - Юсов о сбитии Ил-76

Есть версия, что россия использовала украинских военнопленных на борту самолета Ил-76, как живой щит для транспортировки вооружения. Об этом сообщил представитель ГУР Украины Андрей Юсов в интервью Радио Свобода, передает УНН.

Учитывая то, что этот район используется активно врагом для ракетных ударов по Украине в частности с применением комплекса С-300 и собственно этот аэропорт активно используется для поставки БК для этих комплексов. Сценарии на самом деле могут быть разные. На борту могли быть как ракеты для комплекса С-300, так и одновременно ракеты и люди - сказал Юсов.

"Мы можем предположить любые сценарии, включая сознательную провокацию, также с использованием украинских военнопленных фактически как живого щита для транспортировки БК и вооружения для ракетных комплексов, которые уничтожают украинские города", - добавил он.

Детали

Согласно словам Юсова, в прошлый раз, когда в Украину вернулось 230 украинских оборонцев так же использовалось авиасообщение. Но тогда россия заранее сообщила о том, что борт будет совершать посадку и на нем находятся пленные. Однако на этот раз государство агрессор подобных запросов ни письменно, ни устно не делало.

Также Юсов отметил, что по словам самих россиян самолет загружен лишь на треть. "Был ли смысл использовать именно этот борт?",- риторически спросил он.

Подытоживая, представитель ГУР напомнил, что Украина со своей стороны выполнила все условия и обязательства, а по нормам международного права именно государство, которое удерживает военнопленных, является ответственным за их безопасность.

Напомним,

24 января военный самолет Ил-76, на борту которого находилось 63 человека, разбился под белгородом, россия, все на борту погибли. Впоследствии в рф сделали заявление, что на борту якобы были украинские пленные.

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