росія могла використати військовополонених, як живий щит - Юсов про збиття Іл-76
Київ • УНН
Андрій Юсов з Головного управління розвідки міністерства оборони України припустив, що росія могла використати українських військовополонених як живий щит на борту літака Іл-76, який, можливо, також перевозив зброю.
Є версія, що росія використовувала українських військовополонених на борту літака Іл-76, як живий щит для транспортування озброєння. Про це повідомив представник ГУР України Андрій Юсов в інтерв'ю Радіо Свобода, передає УНН.
Враховуючи те, що цей район використовується активно ворогом для ракетних ударів по Україні зокрема із застосуванням комплексу С-300 і власне це летовище активно використовується для постачання БК для цих комплексів. Сценарії насправді можуть бути різні. На борту могли бути як ракети для комплексу С-300, так і одночасно ракети і люди
"Ми можемо припустити будь-які сценарії, включно зі свідомою провокацією, також із використанням українських військовополонених фактично як живого щита для транспортування БК і озброєння для ракетних комплексів, які нищать українські міста", – додав він.
Деталі
Згідно зі словами Юсова, минулого разу, коли до України повернулося 230 українських оборонців так само використовувалося авіасполучення. Але тоді росія заздалегідь повідомила про те, що борт буде здійснювати посадку і на ньому знаходяться полонені. Проте цього разу держава агресор подібних запитів ані письмово, ані усно не робила.
Також Юсов зауважив, що за словами самих росіян літак завантажений лише на третину. "Чи був сенс використовувати саме цей борт?",- риторично запитав він.
Підсумовуючи, представник ГУР нагадав, що Україна зі своєї сторони виконала всі умови та зобов’язання, а за нормами міжнародного права саме держава, яка утримує військовополонених, є відповідальною за їхню безпеку.
Нагадаємо
24 січня військовий літак Іл-76, на борту якого перебувало 63 людини, розбився під бєлгородом, росія, всі на борту загинули. Згодом у рф зробили заяву, що на борту нібито було українські полонені.
Падіння Іл-76. США не мають інформації щодо українських військовополонених на борту – Кірбі24.01.24, 22:19 • 103519 переглядiв