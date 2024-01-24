Падіння Іл-76. США не мають інформації щодо українських військовополонених на борту – Кірбі
Київ • УНН
Американська та українська розвідка не мають інформації, яка б підтверджувала заяви Росії про те, що на борту розбитого літака Іл-76 перебували українські військовополонені. Міжнародний комітет Червоного Хреста намагається встановити, хто перебував на борту літака.
Білий дім немає підтверджень інформації, що в російському літаку Іл-76, що впав вранці у Бєлгородській області, перебували українські військовополонені. Про це заявив представник Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі, передає УНН.
Ми бачили повідомлення, але не можемо їх підтвердити. Ми робимо все можливе, щоб отримати більше даних.
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Такі заяви Кірбі зробив відповідаючи на питання журналіста прокоментувати російські тези, що Україна нібито збила літак, на борту якого начеб-то були українськими військовополонені. Представник Білого Дому заявив, що США "бачили повідомлення, але не можуть підтвердити їх".
Однак він наголосив, що США "роблять все можливе, щоб отримати більше інформації, пов’язаної з падінням цього літака".
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Делегація Міжнародного комітету Червоного Хреста в рф намагається зʼясувати, хто перебував на борту російського літака ІЛ-76, який впав в бєлгоросдькій області. Однак, наразі інформації немає.
У Головному управлінні української розвідки також заявили, що наразі немає достовірної та вичерпної інформації з приводу того, хто саме перебував на борту збитого російського літака Іл-76 та в якій кількості.
Водночас росіяни стверджують, що на борту підбитого літака нібито були українські полонені. рф також вимагає скликати термінове засідання Радбезу ООН через катастрофу російського літака Іл-76 у білгородській області,
Журналісти проєкту "Схеми" від Радіо Свободи встановили прізвища членів російського екіпажу Іл-75, що сьогодні впав у Бєлгородській області рф. Загибель щонайменше трьох із них підтвердили їхні родичі.