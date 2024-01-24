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Падіння російського Іл-76: встановлені прізвища членів екіпажу, які пілотували літак

Падіння російського Іл-76: встановлені прізвища членів екіпажу, які пілотували літак

Київ • УНН

 • 109314 перегляди

Ідентифіковано членів військового екіпажу російського літака Іл-76, що розбився в Бєлгородській області, підтверджено загибель щонайменше трьох осіб. Екіпаж належав до 117-го військово-транспортного авіаційного полку.

Стали відомі прізвища членів російського екіпажу літака Іл-76, що впав вранці 24 січня у Бєлгородській області. Родичі підтверджують загибель щонайменше трьох військових рф. Зазначається, що екіпаж належав до 117 військово-транспортного авіаційного полку, із дислокацією в Оренбурзі. Про це пишуть журналісти проєкту "Схеми" , передає УНН.

Журналісти "Схем" встановили прізвища членів екіпажу російського літака ІЛ-76, що впав вранці 24 січня у Бєлгородській області. Загибель щонайменше трьох із них підтвердили їхні родичі – це 36-річний командир корабля Станіслав Беззубкін, штурман корабля Олексій Високін, 38-річний бортінженер Андрій Пілуєв. Екіпаж належав до 117 військово-транспортного авіаційного полку.

– повідомили у виданні.

Деталі

Загибель командира корабля Станіслава Беззубкіна підтвердила його дружина Маріка Беззубкіна. Вона сказала, що про це їй повідомили у російському Міністерстві оборони. Вона розповіла, що востаннє спілкувалась з чоловіком близько 7-30 ранку (за російським часом – ред.), в цей час він, за її словами, мав вилітати з москви.

Загибель бортового інженера Андрія Пілуєва також підтвердила його дружина.

Загибель штурмана Олексія Високіна підтвердила його двоюрідна сестра.

Під фото ще одного члена екіпажу Іл-76 бортового радиста Ігоря Саблінського у соцмережі з’явились коментарі, в яких висловлюють співчуття щодо його загибелі.

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Зазначається, що політ мав обслуговувати ще бортінженер авіадесантного обладнання Сергій Житєньов, але наразі не вдалося незалежно підтвердити його загибель.

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Згідно з витоками з російських баз даних, місцем служби п’ятьох членів екіпажу вказаний 117 військово-транспортний авіаційний полк. Таку ж інформацію публікувало Головне управління розвідки Міноборони України у березні 2022 року, вказавши Беззубкіна, Високіна, Пілуєва, Житєньова та Саблінського у списку військовослужбовців 117 окремого транспортного авіаційного полку, "які доставляють зброю та боєприпаси для вбивства мирних громадян України".

Україна не була проінформована про кількість транспортних засобів, маршрути та форми доставки полонених: ГУР про катастрофу російського Іл-7624.01.24, 18:07 • 25684 перегляди

Додатково

Делегація Міжнародного комітету Червоного Хреста в рф намагається зʼясувати, хто перебував на борту  російського літака ІЛ-76, який впав в бєлгоросдькій області.  Однак, наразі інформації немає.

У Головному управлінні української розвідки також заявили, що наразі немає достовірної та вичерпної інформації з приводу того, хто саме перебував на борту збитого російського літака Іл-76 та в якій кількості.

Водночас росіяни стверджують, що на борту підбитого літака нібито були українські полонені. рф також вимагає скликати термінове засідання Радбезу ООН через катастрофу російського літака Іл-76 у білгородській області, 

Тетяна Салганік

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