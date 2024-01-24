Падение российского Ил-76: установлены фамилии членов экипажа, пилотировавших самолет

Стали известны фамилии членов российского экипажа самолета Ил-76, упавшего утром 24 января в Белгородской области. Родственники подтверждают гибель по меньшей мере трех военных рф. Отмечается, что экипаж принадлежал к 117 военно-транспортному авиационному полку, с дислокацией в Оренбурге. Об этом пишут журналисты проекта "Схемы", передает УНН.

Журналисты "Схем" установили фамилии членов экипажа российского самолета ИЛ-76, упавшего утром 24 января в Белгородской области. Гибель по меньшей мере трех из них подтвердили их родственники - это 36-летний командир корабля Станислав Беззубкин, штурман корабля Алексей Высокин, 38-летний бортинженер Андрей Пилуев. Экипаж принадлежал к 117 военно-транспортному авиационному полку. - сообщили в издании.

Детали

Гибель командира корабля Станислава Беззубкина подтвердила его жена Марика Беззубкина. Она сказала, что об этом ей сообщили в российском Министерстве обороны. Она рассказала, что последний раз общалась с мужем около 7-30 утра (по российскому времени - ред.), в это время он, по ее словам, должен был вылетать из Москвы.

Гибель бортового инженера Андрея Пилуева также подтвердила его жена.

Гибель штурмана Алексея Высокина подтвердила его двоюродная сестра.

Под фото еще одного члена экипажа Ил-76 бортового радиста Игоря Саблинского в соцсети появились комментарии, в которых выражают соболезнования по поводу его гибели.

Отмечается, что полет должен был обслуживать еще бортинженер авиадесантного оборудования Сергей Житенев, но пока не удалось независимо подтвердить его гибель.

Согласно утечкам из российских баз данных, местом службы пяти членов экипажа указан 117 военно-транспортный авиационный полк. Такую же информацию публиковало Главное управление разведки Минобороны Украины в марте 2022 года, указав Беззубкина, Высокина, Пилуева, Житенева и Саблинского в списке военнослужащих 117 отдельного транспортного авиационного полка, "которые доставляют оружие и боеприпасы для убийства мирных граждан Украины".

Украина не была проинформирована о количестве транспортных средств, маршрутах и формах доставки пленных: ГУР о катастрофе российского Ил-76

Дополнительно

Делегация Международного комитета Красного Креста в рф пытается выяснить, кто находился на борту российского самолета ИЛ-76, который упал в Белгородской области. Однако, на данный момент информации нет.

В Главном управлении украинской разведки также заявили, что пока нет достоверной и исчерпывающей информации по поводу того, кто именно находился на борту сбитого российского самолета Ил-76 и в каком количестве.

В то же время россияне утверждают, что на борту подбитого самолета якобы были украинские пленные. рф также требует созвать срочное заседание Совбеза ООН из-за катастрофы российского самолета Ил-76 в белгородской области,