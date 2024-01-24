Украина не была проинформирована о количестве транспортных средств, маршрутах и формах доставки пленных: ГУР о катастрофе российского Ил-76
В ГУР добавили, что посадка транспортного самолета в 30-километровой зоне ведения боевых действий не может быть безопасной и в любом случае должна обсуждаться обеими сторонами, ведь в противном случае это подвергает опасности весь процесс обмена.
Количество вирусов гриппа А и В в Украине начинает конкурировать с Covid-19 - Минздрав
Заболеваемость гриппом А и В в Украине растет быстрее, чем в предыдущие годы, конкурируя с темпами распространения Covid-19. Однако эпидемиологическая ситуация остается под контролем и пока не требует введения противоэпидемических мероприятий на национальном уровне.
ГУР о катастрофе российского Ил-76: достоверной информации, кто был на борту и в каком количестве, нет
В разведке отметили, что сегодня должен был состояться обмен пленными, который не состоялся. По утверждению российской стороны это произошло в результате сбития российского самолета Ил-76, который якобы перевозил наших пленных.
Польское правительство хочет подписать с Украиной соглашение по транзиту агропродукции
Польское правительство во главе с премьер-министром Дональдом Туском планирует заключить соглашение с Украиной о транзите сельскохозяйственной продукции.
На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы
Украина будет предоставлять приоритет кандидатам, которые лучше всего будут представлять украинские вопросы на выборах нового Генерального секретаря Совета Европы. Потенциальные механизмы всеобъемлющей компенсации и создание трибунала по преступлению агрессии являются одними из ключевых вопросов, которые вызывают беспокойство.
Из-за непогоды обесточены 83 населенных пункта на Львовщине
Из-за непогоды во Львовской области обесточены 83 населенных пункта, из них 48 полностью и 35 частично. Продолжаются восстановительные работы, над которыми работает 18 бригад "Львовоблэнерго".
Азербайджан заявил о приостановлении работы в ПАСЕ
Делегация Азербайджана в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) приостановила свою работу, обвинив ассамблею в том, что она является "платформой для нападок на некоторые страны-члены". Делегация также не согласилась с инициативой ПАСЕ оспорить свои полномочия из-за избирательного процесса в Азербайджане.
Атака рф на Харьков 23 января: спасатели завершили разбор завалов
Спасатели закончили разбирать завалы пятиэтажного дома в Харькове, Украина, разрушенного в результате российской атаки 23 января. Было найдено еще два тела и две собаки, таким образом, общее количество жертв ракетного обстрела превысило 100 человек.
Житель Макеевки, который пошел воевать против Украины, осужден на 15 лет за государственную измену
Житель Макеевки, который руководил пророссийскими военными формированиями, признан виновным в государственной измене и приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Он добровольно присоединился к незаконным вооруженным формированиям россии и участвовал в многочисленных штурмах украинских позиций.
Повреждение предприятия, ранение человека: начато расследование по факту российского ракетного обстрела г. Днепр
Начато расследование по факту ракетного обстрела российскими военными города Днепр, Украина, 24 января 2024 года. В результате атаки был ранен местный житель, нанесен ущерб инфраструктуре и финансовый ущерб промышленному предприятию.