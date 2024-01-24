Украина не была проинформирована о количестве транспортных средств, маршрутах и формах доставки пленных: ГУР о катастрофе российского Ил-76

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Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт
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Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт

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На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы
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На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы

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Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт
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Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт

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ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт
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ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт

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Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит
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Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит

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Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы
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Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы

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Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна
23 январь 2024, 17:17  •  144597 просмотра

Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна

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Генеральный секретарь Совета Европы выразила свое возмущение неправомерной депортацией украинских детей оккупантами
23 январь 2024, 15:57  •  142122 просмотра

Генеральный секретарь Совета Европы выразила свое возмущение неправомерной депортацией украинских детей оккупантами

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В профильном комитете сообщили, когда могут рассмотреть законопроект о множественном гражданстве
23 январь 2024, 10:49  •  156268 просмотра

В профильном комитете сообщили, когда могут рассмотреть законопроект о множественном гражданстве

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Уволить всех судей ВС одновременно во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения - политолог
23 январь 2024, 08:20  •  157519 просмотра

Уволить всех судей ВС одновременно во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения - политолог

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Новости по теме

Украина не была проинформирована о количестве транспортных средств, маршрутах и формах доставки пленных: ГУР о катастрофе российского Ил-76

В ГУР добавили, что посадка транспортного самолета в 30-километровой зоне ведения боевых действий не может быть безопасной и в любом случае должна обсуждаться обеими сторонами, ведь в противном случае это подвергает опасности весь процесс обмена.

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Украина не была проинформирована о количестве транспортных средств, маршрутах и формах доставки пленных: ГУР о катастрофе российского Ил-76

Количество вирусов гриппа А и В в Украине начинает конкурировать с Covid-19 - Минздрав

Заболеваемость гриппом А и В в Украине растет быстрее, чем в предыдущие годы, конкурируя с темпами распространения Covid-19. Однако эпидемиологическая ситуация остается под контролем и пока не требует введения противоэпидемических мероприятий на национальном уровне.

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Количество вирусов гриппа А и В в Украине начинает конкурировать с Covid-19 - Минздрав

ГУР о катастрофе российского Ил-76: достоверной информации, кто был на борту и в каком количестве, нет

В разведке отметили, что сегодня должен был состояться обмен пленными, который не состоялся. По утверждению российской стороны это произошло в результате сбития российского самолета Ил-76, который якобы перевозил наших пленных.

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ГУР о катастрофе российского Ил-76: достоверной информации, кто был на борту и в каком количестве, нет

Польское правительство хочет подписать с Украиной соглашение по транзиту агропродукции

Польское правительство во главе с премьер-министром Дональдом Туском планирует заключить соглашение с Украиной о транзите сельскохозяйственной продукции.

Экономика •   •  16843 просмотра
Польское правительство хочет подписать с Украиной соглашение по транзиту агропродукции

На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы

Украина будет предоставлять приоритет кандидатам, которые лучше всего будут представлять украинские вопросы на выборах нового Генерального секретаря Совета Европы. Потенциальные механизмы всеобъемлющей компенсации и создание трибунала по преступлению агрессии являются одними из ключевых вопросов, которые вызывают беспокойство.

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На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы

Из-за непогоды обесточены 83 населенных пункта на Львовщине

Из-за непогоды во Львовской области обесточены 83 населенных пункта, из них 48 полностью и 35 частично. Продолжаются восстановительные работы, над которыми работает 18 бригад "Львовоблэнерго".

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Из-за непогоды обесточены 83 населенных пункта на Львовщине

Азербайджан заявил о приостановлении работы в ПАСЕ

Делегация Азербайджана в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) приостановила свою работу, обвинив ассамблею в том, что она является "платформой для нападок на некоторые страны-члены". Делегация также не согласилась с инициативой ПАСЕ оспорить свои полномочия из-за избирательного процесса в Азербайджане.

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Азербайджан заявил о приостановлении работы в ПАСЕ

Атака рф на Харьков 23 января: спасатели завершили разбор завалов

Спасатели закончили разбирать завалы пятиэтажного дома в Харькове, Украина, разрушенного в результате российской атаки 23 января. Было найдено еще два тела и две собаки, таким образом, общее количество жертв ракетного обстрела превысило 100 человек.

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Атака рф на Харьков 23 января: спасатели завершили разбор завалов

Житель Макеевки, который пошел воевать против Украины, осужден на 15 лет за государственную измену

Житель Макеевки, который руководил пророссийскими военными формированиями, признан виновным в государственной измене и приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Он добровольно присоединился к незаконным вооруженным формированиям россии и участвовал в многочисленных штурмах украинских позиций.

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Житель Макеевки, который пошел воевать против Украины, осужден на 15 лет за государственную измену

Повреждение предприятия, ранение человека: начато расследование по факту российского ракетного обстрела г. Днепр

Начато расследование по факту ракетного обстрела российскими военными города Днепр, Украина, 24 января 2024 года. В результате атаки был ранен местный житель, нанесен ущерб инфраструктуре и финансовый ущерб промышленному предприятию.

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Повреждение предприятия, ранение человека: начато расследование по факту российского ракетного обстрела г. Днепр