Украина не была проинформирована о количестве транспортных средств, маршрутах и формах доставки пленных: ГУР о катастрофе российского Ил-76

Украина не была проинформирована о количестве транспортных средств, маршрутах и формах доставки пленных. Об этом говорится в заявлении Главного управления розыска относительно сбития российского самолета Ил-76, который якобы перевозил пленных, передает УНН.

В ГУР отметили, что безопасность украинских военнопленных, согласно договоренностям, должна была обеспечить российская сторона. В то же время, украинская сторона не была поставлена в известность о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства в районе города белгород в определенный период времени, как неоднократно делалось в прошлом.

"Украина не была проинформирована о количестве транспортных средств, маршрутах и формах доставки пленных. Известно, что доставка пленных происходит как авиационным, так и железнодорожным и автомобильным транспортом. Это может свидетельствовать об умышленных действиях россии, направленных на создание угрозы жизни и безопасности пленных", - говорится в заявлении.

Кроме того, в ГУР добавили, что посадка транспортного самолета в 30-километровой зоне ведения боевых действий не может быть безопасной и в любом случае должна обсуждаться обеими сторонами, ведь в противном случае это подвергает опасности весь процесс обмена.

"Исходя из этого, речь может идти о спланированных и преднамеренных действиях рф с целью дестабилизации ситуации в Украине и ослабления международной поддержки нашего государства", - резюмировали в разведке.

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Ранее в ГУР сообщили, что сегодня должен был состояться обмен пленными, который не состоялся. По утверждению российской стороны это произошло в результате сбивания российского самолета Ил-76, который якобы перевозил наших пленных.

"Сейчас мы не имеем достоверной и исчерпывающей информации по поводу того, кто именно находился на борту самолета и в каком количестве. Со своей стороны Украина выполнила все договоренности для подготовки обмена. Российские пленные военнослужащие были вовремя доставлены на оговоренную точку для обмена, где они находились в безопасности", - сообщили в разведке.

В Генштабе ВСУ на фоне информации о падении Ил-76 сделали заявление относительно Белгородско-Харьковского направления