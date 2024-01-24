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Україна не була проінформована про кількість транспортних засобів, маршрути та форми доставки полонених: ГУР про катастрофу російського Іл-76

Україна не була проінформована про кількість транспортних засобів, маршрути та форми доставки полонених: ГУР про катастрофу російського Іл-76

Київ • УНН

 • 25684 перегляди

У ГУР додали, що посадка транспортного літака в 30-кілометровій зоні ведення бойових дій не може бути безпечною і в будь-якому разі має обговорюватися обома сторонами, адже в іншому випадку це наражає на небезпеку весь процес обміну.

Україна не була проінформована про кількість транспортних засобів, маршрути та форми доставки полонених. Про це йдеться у заяві Головного управління розкудки щодо збиття російського літака Іл-76, який буцімто перевозив полонених, передає УНН.

У ГУР зауважили, що безпеку українських військовополонених, згідно домовленостей, повинна була забезпечити російська сторона. Водночас, українську сторону не було поставлено до відома про необхідність забезпечення безпеки повітряного простору в районі міста Бєлгород у визначений період часу, як неодноразово робилось в минулому.

"Україна не була проінформована про кількість транспортних засобів, маршрути та форми доставки полонених. Відомо, що доставка полонених відбувається як авіаційним, так і залізничним і автомобільним транспортом. Це може свідчити про навмисні дії росіі, направлені на створення загрози життю та безпеки полонених", - йдеться у заяві.

Крім того, у ГУР додали, що посадка транспортного літака в 30-кілометровій зоні ведення бойових дій не може бути безпечною і в будь-якому разі має обговорюватися обома сторонами, адже в іншому випадку це наражає на небезпеку весь процес обміну.

"Виходячи з цього, мова може йти про сплановані та навмисні дії рф з метою дестабілізації ситуації в Україні та послаблення міжнародної підтримки нашої держави", - резюмували в розвідці.

Додамо

Раніше у ГУР повідомили, що сьогодні мав відбутися обмін полоненими, який не відбувся. За твердженням російської сторони це сталося внаслідок збиття російського літака Іл-76, який буцімто перевозив наших полонених.

"Наразі ми не маємо достовірної та вичерпної інформації з приводу того, хто саме перебував на борту літака та в якій кількості. Зі свого боку Україна виконала всі домовленості для підготовки обміну. Російських полонених військовослужбовців було вчасно доставлено на обумовлену точку для обміну, де вони перебували у безпеці", - повідомили у розвідці.

У Генштабі ЗСУ на тлі інформації про падіння Іл-76 зробили заяву щодо Бєлгородсько-Харківського напрямку24.01.24, 16:49 • 26017 переглядiв

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