Падение Ил-76. США не располагают информацией относительно украинских военнопленных на борту - Кирби

Белый дом не имеет подтверждений информации, что в российском самолете Ил-76, упавшем утром в Белгородской области, находились украинские военнопленные. Об этом заявил представитель Совета по нацбезопасности США Джон Кирби, передает УНН.

Мы видели сообщения, но не можем их подтвердить. Мы делаем все возможное, чтобы получить больше данных. - сказал Кирби.

Детали

Такие заявления Кирби сделал отвечая на вопрос журналиста прокомментировать российские тезисы, что Украина якобы сбила самолет, на борту которого якобы были украинскими военнопленные. Представитель Белого Дома заявил, что США "видели сообщения, но не могут подтвердить их".

Однако он подчеркнул, что США "делают все возможное, чтобы получить больше информации, связанной с падением этого самолета".

Дополнительно

Делегация Международного комитета Красного Креста в рф пытается выяснить, кто находился на борту российского самолета ИЛ-76, который упал в белгородской области. Однако, на данный момент информации нет.

В Главном управлении украинской разведки также заявили, что пока нет достоверной и исчерпывающей информации по поводу того, кто именно находился на борту сбитого российского самолета Ил-76 и в каком количестве.

В то же время россияне утверждают, что на борту подбитого самолета якобы были украинские пленные. рф также требует созвать срочное заседание Совбеза ООН из-за катастрофы российского самолета Ил-76 в белгородской области,

Журналисты проекта "Схемы" от Радио Свободы установили фамилии членов российского экипажа Ил-75, который сегодня упал в Белгородской области РФ. Гибель по меньшей мере трех из них подтвердили их родственники.