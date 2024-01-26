рф отвергает создание международной комиссии для установления причин падения Ил-76 - ГУР

Для установления причин падения российского самолета Ил-76 в белгородской области необходимо создать международную комиссию, однако россия отвергает такую возможность. Об этом сообщил представитель ГУР Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Что касается именно конкретных причин падения этого самолета, то конечно, требование создания открытой международной комиссии является логичным и обоснованным - сказал Юсов.

Он отметил, что точно выяснить, что именно стало причиной падения самолета можно путем изучения останков, "черных ящиков" и конечно же внимательно обследовать место авиакатастрофы.

Сейчас, как мы слышим россия отвергает возможность работы такой комиссии - отметил Юсов.

Напомним

24 января в корочанском районе белгородской области россии упал военно-транспортный самолет Ил-76. В минобороны рф заявили, что на борту находились 65 украинских военнопленных, которых везли на обмен.

Делегация Международного комитета Красного Креста в рф пытается выяснить, кто находился на борту российского самолета Ил-76, который упал в белгородской области. Однако, пока информации нет.

В Главном управлении украинской разведки также заявили, что пока нет достоверной и исчерпывающей информации по поводу того, кто именно находился на борту сбитого российского самолета Ил-76 и в каком количестве, но это будет выяснено. Кроме того, производство открыла СБУ. Президент Владимир Зеленский сообщал, что Украина будет настаивать на международном расследовании катастрофы Ил-76.

На борту ИЛ-76 должны были находиться VIP персоны рф, но фсб в последний момент запретила им садиться в самолет - Юсов