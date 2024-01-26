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Должен был быть одним из крупнейших за время войны: Юсов о сорванном обмене пленными 24 января

Должен был быть одним из крупнейших за время войны: Юсов о сорванном обмене пленными 24 января

Киев  •  УНН

26 январь 2024, 10:33  •  22249 просмотра

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Обмен пленными между Украиной и россией 24 января, который должен был стать одним из крупнейших в истории войны, был сорван из-за сбития российского самолета Ил-76. Украина продолжает работать над дальнейшими обменами, несмотря на вызовы.

Обмен военнопленными, который был запланирован на 24 января в день, когда упал российский самолет Ил-76, должен был быть одним  из крупнейших за историю полномасштабной войны. Об этом сообщил представитель ГУР Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Мы не будем называть точной цифры (военнопленных, которых должны были обменять - ред.). И до обмена, пока он не состоится, такие вещи не практикуются. Но это должен был бы быть один из крупнейших обменов за историю полномасштабной войны. Вообще, можно сказать, что он должен был быть юбилейный - 50-й, но, к сожалению, не состоялся

- сказал Юсов.

Юсов отметил, что изучается информация относительно списков украинских военнопленных, которые опубликовали российские пропагандисты. Также происходит коммуникация с семьями пленных.

Что касается дальнейших обменов, как бы ни было трудно, а это не первая попытка россии использовать тему военнопленных в очевидно в провокационных целях против Украины

- сказал Юсов.

Он заявил, что Украина  продолжит работу по проведению обменов.

Украина продолжит работу, контакты продолжит, Координационный штаб по обращению с военнопленными, переговорная группа будет работать над тем, чтобы не дожидаясь завершения войны, продолжать обмены и возвращать наших защитников, гражданских пленников, которые находятся в российской неволе

- заявил Юсов.

Дополнение

24 января в корочанском районе белгородской области россии упал военно-транспортный самолет Ил-76. В минобороны рф заявили, что на борту находились 65 украинских военнопленных, которых везли на обмен.

Падение российского самолета "Ил-76": СБУ открыла производство25 январь 2024, 09:10 • 26826 просмотров

Украинская разведка впоследствии заявила, что 24 января действительно должен был состояться обмен пленными, который не состоялся. По утверждению российской стороны это произошло в результате сбития российского самолета Ил-76, который якобы перевозил наших пленных.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявлял, что некоторых украинских военнопленных из заявленного рф списка лиц, которые якобы были на борту самолета Ил-76, уже обменивали. 

Президент Владимир Зеленский сообщал, что Украина будет настаивать на международном расследовании катастрофы Ил-76, ГУР занимается выяснением судьбы всех пленных.

рф отвергает создание международной комиссии для установления причин падения Ил-76 - ГУР26 январь 2024, 09:32 • 24034 просмотра

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
Мав бути одним із найбільших за час війни: Юсов про зірваний обмін полоненими 24 січня
It was supposed to be one of the largest during the war: Yusov on the disrupted prisoner exchange on January 24
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Должен был быть одним из крупнейших за время войны: Юсов о сорванном обмене пленными 24 января

Обмен пленными между Украиной и россией 24 января, который должен был стать одним из крупнейших в истории войны, был сорван из-за сбития российского самолета Ил-76. Украина продолжает работать над дальнейшими обменами, несмотря на вызовы.

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