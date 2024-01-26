Должен был быть одним из крупнейших за время войны: Юсов о сорванном обмене пленными 24 января
Киев • УНН
Обмен пленными между Украиной и россией 24 января, который должен был стать одним из крупнейших в истории войны, был сорван из-за сбития российского самолета Ил-76. Украина продолжает работать над дальнейшими обменами, несмотря на вызовы.
Обмен военнопленными, который был запланирован на 24 января в день, когда упал российский самолет Ил-76, должен был быть одним из крупнейших за историю полномасштабной войны. Об этом сообщил представитель ГУР Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
Мы не будем называть точной цифры (военнопленных, которых должны были обменять - ред.). И до обмена, пока он не состоится, такие вещи не практикуются. Но это должен был бы быть один из крупнейших обменов за историю полномасштабной войны. Вообще, можно сказать, что он должен был быть юбилейный - 50-й, но, к сожалению, не состоялся
Юсов отметил, что изучается информация относительно списков украинских военнопленных, которые опубликовали российские пропагандисты. Также происходит коммуникация с семьями пленных.
Что касается дальнейших обменов, как бы ни было трудно, а это не первая попытка россии использовать тему военнопленных в очевидно в провокационных целях против Украины
Он заявил, что Украина продолжит работу по проведению обменов.
Украина продолжит работу, контакты продолжит, Координационный штаб по обращению с военнопленными, переговорная группа будет работать над тем, чтобы не дожидаясь завершения войны, продолжать обмены и возвращать наших защитников, гражданских пленников, которые находятся в российской неволе
Дополнение
24 января в корочанском районе белгородской области россии упал военно-транспортный самолет Ил-76. В минобороны рф заявили, что на борту находились 65 украинских военнопленных, которых везли на обмен.
Падение российского самолета "Ил-76": СБУ открыла производство25 январь 2024, 09:10 • 26826 просмотров
Украинская разведка впоследствии заявила, что 24 января действительно должен был состояться обмен пленными, который не состоялся. По утверждению российской стороны это произошло в результате сбития российского самолета Ил-76, который якобы перевозил наших пленных.
Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявлял, что некоторых украинских военнопленных из заявленного рф списка лиц, которые якобы были на борту самолета Ил-76, уже обменивали.
Президент Владимир Зеленский сообщал, что Украина будет настаивать на международном расследовании катастрофы Ил-76, ГУР занимается выяснением судьбы всех пленных.
рф отвергает создание международной комиссии для установления причин падения Ил-76 - ГУР26 январь 2024, 09:32 • 24034 просмотра
Должен был быть одним из крупнейших за время войны: Юсов о сорванном обмене пленными 24 января
Обмен пленными между Украиной и россией 24 января, который должен был стать одним из крупнейших в истории войны, был сорван из-за сбития российского самолета Ил-76. Украина продолжает работать над дальнейшими обменами, несмотря на вызовы.
В Киеве станции на "синей ветке" подземки ни одного дня не были закрыты в качестве укрытия - метро
Руководитель Киевского метрополитена Виктор Брагинский опровергает слухи о том, что станции синей линии, где идет ремонт, недоступны как укрытие. Он советует жителям города доверять только официальным источникам информации.
Пентагон призывает Конгресс одобрить пакет помощи для Украины как публично, так и частным образом
Пентагон призвал Конгресс одобрить финансирование Украины. Пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх подтвердила важность поддержки Украины со стороны США, опасаясь, что россия ищет финансовой помощи от таких стран, как Иран и Северная Корея.
Арахамия предлагает отправлять нардепов и госслужащих на военные учения
Давид Арахамия, глава фракции "Слуга народа" в украинском парламенте, предложил, чтобы все государственные служащие, включая народных депутатов, проходили военную подготовку. Он считает, что это могло бы повысить качество работы учебных центров и помочь уменьшить страх перед мобилизацией.
В ЕС могут попытаться заставить Венгрию молчать в случае ее блокирования 50 млрд евро для Украины - Politico
Лидеры ЕС могут исключить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана из процесса голосования в ЕС, если Венгрия заблокирует финансирование Украины в 50 миллиардов евро.
Китайские камеры в Украине: в КГГА успокаивают, что Киев использует закрытую сеть для системы видеонаблюдения
На фоне заявлений в медиа об опасности использования китайских камер Hikvision, руководитель цифровой трансформации Киева заверил, что в столице система видеонаблюдения использует собственную закрытую сеть.
Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт
Эксперт считает, что Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей.
В США беспокоятся из-за возможной "смертоносной акции" со стороны КНДР
США опасаются, что северокорейский лидер Ким Чен Ын может осуществить "смертоносную акцию" против Южной Кореи в ближайшие месяцы из-за агрессивной позиции Кима, которая включает запуски ракет и отказ от мирного воссоединения.
Система "Шлях" возобновила работу после технического сбоя
Система "Шлях" и веб-сайт Укртрансбезопасности восстановили нормальную работу после технического сбоя 25 января, сообщает Государственная служба Украины по безопасности на транспорте.
В Алабаме, впервые в мире, приговоренный к смертной казни был казнен с помощью газа азота
Кеннет Смит, 58-летний осужденный за убийство, стал первым человеком в мире, которого казнили в Алабаме путем вдыхания газа азота без седации. Этот беспрецедентный в мире метод вызвал критику, оппоненты сравнивают его с пытками и предупреждают о возможном вреде для других людей в комнате из-за возможной утечки газа.