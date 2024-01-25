Катастрофа Іл-76: омбудсмен заявив про певні "розбіжності" у російському "списку" українських військовополонених
Київ • УНН
За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, список українських військовополонених, які за даними росЗМІ нібито перебували на борту літака Іл-76, містить "розбіжності".
Деяких українських військовополонених із заявленого рф списку осіб, які начебто були на борту літака ІЛ-76, що вчора розбився в бєлгородській області, вже обмінювали. Про це повідомили Sky News з посиланням на омбудсмана Дмитра Лубінця, передає УНН.
"Так, ми знайшли в списку громадян України, яких раніше вже обмінювали", – сказав Дмитро Лубінець.
Нагадаємо
24 січня військовий літак Іл-76 розбився під бєлгородом в росії. Згодом у рф заявили, що на борту нібито було українські полонені та відкрили кримінальне провадження.
Проте Україна не отримувала від рф ані повідомлень про те, що на борту Іл-76 перебувають полонені, ані запиту на режим тиші.
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