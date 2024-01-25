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Катастрофа Іл-76: омбудсмен заявив про певні "розбіжності" у російському "списку" українських військовополонених

Катастрофа Іл-76: омбудсмен заявив про певні "розбіжності" у російському "списку" українських військовополонених

Київ • УНН

 • 33961 перегляди

За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, список українських військовополонених, які за даними росЗМІ нібито перебували на борту літака Іл-76, містить "розбіжності".

Деяких українських військовополонених із заявленого рф списку осіб, які начебто були на борту літака ІЛ-76, що вчора розбився в бєлгородській області, вже обмінювали. Про це повідомили Sky News з посиланням на омбудсмана Дмитра Лубінця, передає УНН.

"Так, ми знайшли в списку громадян України, яких раніше вже обмінювали", – сказав Дмитро Лубінець.

Нагадаємо

24 січня військовий літак Іл-76 розбився під бєлгородом в росії. Згодом у рф заявили, що на борту нібито було українські полонені та відкрили кримінальне провадження

Проте Україна не отримувала від рф ані повідомлень про те, що на борту Іл-76 перебувають полонені, ані запиту на режим тиші. 

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Ганна Оніщенко

Ганна Оніщенко

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