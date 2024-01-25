Катастрофа Ил-76: омбудсмен заявил об определенных "разногласиях" в российском "списке" украинских военнопленных

Некоторых украинских военнопленных из заявленного рф списка лиц, которые якобы были на борту самолета ИЛ-76, который вчера разбился в Белгородской области, уже обменивали. Об этом сообщили Sky News со ссылкой на омбудсмена Дмитрия Лубинца, передает УНН.

"Да, мы нашли в списке граждан Украины, которых ранее уже обменивали", - сказал Дмитрий Лубинец.

Напомним,

24 января военный самолет Ил-76 разбился под белгородом в россии. Впоследствии в рф заявили, что на борту якобы были украинские пленные и открыли уголовное производство.

Однако Украина не получала от рф ни сообщений о том, что на борту Ил-76 находятся пленные, ни запроса на режим тишины.

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