Катастрофа Іл-76 у білгородській області: у рф відкрили кримінальну справу

У рф за фактом падіння літака Іл-76 у білгородській області відкрили кримінальну справу, передає УНН із посиланням на слідчий комітет рф.

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ск рф відкрив кримінальну справу за ст. 205 кк рф (терористичний акт).

Для розслідування начебто сформовано слідчо-оперативну групу.

У ході огляду місця події, за даними ск рф, нібито виявлено фрагментовані останки людей та бортові самописці повітряного судна, які спрямували на розшифровку.

Нагадаємо

24 січня військовий літак Іл-76 розбився під бєлгородом, росія. Згодом у рф зробили заяву, що на борту нібито було українські полонені.

Україна не отримувала від рф ані повідомлень про те, що на борту Іл-76 перебувають полонені, ані запиту на режим тиші.

На борту ІЛ-76 мали перебувати VIP персони рф, але фсб в останній момент заборонила їм сідати в літак - Юсов