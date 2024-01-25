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Падіння Іл-76: рф не робила запит щодо забезпечення повітряного простору - ГУР

Падіння Іл-76: рф не робила запит щодо забезпечення повітряного простору - ГУР

Київ • УНН

 • 22760 перегляди

Україна не отримувала від рф повідомлень про те, що на Іл-76 перебувають полонені і запиту щодо забезпечення повітряного простору

Україна не отримувала від рф ані повідомлень про те, що на борту Іл-76 перебувають полонені, ані запиту на режим тиші. Про це повідомив представник ГУР України Андрій Юсов в ефірі Радіо Свобода, передає УНН.

Минулого разу під час великого обміну, коли до України повернулося 230 українських оборонців так само використовувалося авіасполучення, але в тому випадку росія заздалегідь повідомила Україну про те, що борт буде здійснювати посадку, на борту знаходяться полонені і запросила режим тиші. Звичайно ці всі обміни проходять офіційно. Офіційно забезпечується і режим тиші з українського боку і всі необхідні заходи були проведені і здійснені. Цього разу держава агресор подібних запитів ані письмових, ані усних не робила

- сказав Юсов.

Нагадаємо

24 січня військовий літак Іл-76 розбився під бєлгородом, росія. Згодом у рф зробили заяву, що на борту нібито було українські полонені. 

Згідно зі словами Юсова, є версія, що росія використовувала українських військовополонених на борту літака Іл-76, як живий щит для транспортування озброєння. 

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Ганна Оніщенко

Ганна Оніщенко

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