Падение Ил-76: рф не делала запрос по обеспечению воздушного пространства - ГУР
Украина не получала от рф сообщений о том, что на Ил-76 находятся пленные и запроса по обеспечению воздушного пространства.
В ответ на президентские выборы: в Минобороны Китая заявили, что Тайвань никогда не будет суверенным государством
Министерство обороны Китая утверждает, что Тайвань является частью Китая и никогда не будет суверенным государством, даже после недавних президентских выборов на острове.
В бюджет Украины вернули 1,5 млрд грн из дела о схеме с артснарядами для ВСУ - Умеров
По словам министра обороны Рустема Умерова, 1,5 миллиарда гривен, которые ранее были втянуты в коррупционную схему с закупкой артиллерийских снарядов для Вооруженных сил Украины, возвращены в бюджет страны. Дело продолжается с участием нескольких ведомств.
В британские разведке назвали ключевую задачу для путина накануне президентских выборов в рф
Накануне президентских выборов в рф в марте 2024 года британская разведка предполагает, что главным вызовом для владимира путина является решение проблем с отоплением в 16 российских населенных пунктах.
Суд москвы посадил на 4 года Игоря стрелкова (гиркина) по делу о "призывах к экстремизму"
Игорь "стрелков" Гиркин, бывший лидер террористов "донецкой народной республики", был приговорен московским городским судом к 4 годам лишения свободы за призывы к экстремистской деятельности в Интернете. Суд также запретил Гиркину заниматься администрированием сайтов в течение трех лет.
Сенат Италии одобрил решение правительства о военной помощи Украине в 2024 году
Сенат Италии одобрил продление военной помощи Украине до 2024 года, продолжая усилия, направленные на помощь Киеву в отражении российского вторжения. Теперь вопрос будет рассматриваться Палатой депутатов.
НБУ сохранил учетную ставку на уровне 15%
Национальный банк Украины удерживает учетную ставку на уровне 15% для поддержания стабильности обменного курса и достижения инфляционных целей. Будущие изменения будут зависеть от различных факторов, включая динамику инфляции и условия на валютном рынке.
Кабмин упростил порядок использования средств Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии
В частности, упрощена процедура выделения средств из Фонда для преодоления последствий чрезвычайных ситуаций и финансирования других важных проектов.
Запрет топлива Евро-3 и Евро-4. Это плюс или минус для автомобилистов?
Запрет топлива Евро-3 и Евро-4. Это плюс или минус для автомобилистов?
Министр иностранных дел Литвы приехал в Киев, чтобы обсудить усиление поддержки Украины
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис посещает Киев, чтобы обсудить, как Литва может в дальнейшем поддерживать Украину.