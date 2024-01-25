Падение Ил-76: рф не делала запрос по обеспечению воздушного пространства - ГУР

Украина не получала от рф ни сообщений о том, что на борту Ил-76 находятся пленные, ни запроса на режим тишины. Об этом сообщил представитель ГУР Украины Андрей Юсов в эфире Радио Свобода, передает УНН.

В прошлый раз во время большого обмена, когда в Украину вернулось 230 украинских оборонцев так же использовалось авиасообщение, но в том случае россия заранее уведомила Украину о том, что борт будет совершать посадку, на борту находятся пленные и запросила режим тишины. Конечно эти все обмены проходят официально. Официально обеспечивается и режим тишины с украинской стороны и все необходимые меры были проведены и осуществлены. На этот раз государство агрессор подобных запросов ни письменных, ни устных не делало - сказал Юсов.

Напомним

24 января военный самолет Ил-76 разбился под белгородом, россия. Впоследствии в рф сделали заявление, что на борту якобы были украинские пленные.

Согласно словам Юсова, есть версия, что россия использовала украинских военнопленных на борту самолета Ил-76, как живой щит для транспортировки вооружения.

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