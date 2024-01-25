Катастрофа Ил-76 в белгородской области: в рф открыли уголовное дело

В рф по факту падения самолета Ил-76 в белгородской области открыли уголовное дело, передает УНН со ссылкой на следственный комитет рф.

Детали

ск рф открыл уголовное дело по ст. 205 УК рф (террористический акт).

Для расследования якобы сформирована следственно-оперативная группа.

В ходе осмотра места происшествия, по данным ск рф, якобы обнаружены фрагментированные останки людей и бортовые самописцы воздушного судна, которые направили на расшифровку.

Напомним

24 января военный самолет Ил-76 разбился под белгородом, россия. Впоследствии в рф сделали заявление, что на борту якобы были украинские пленные.

Украина не получала от рф ни сообщений о том, что на борту Ил-76 находятся пленные, ни запроса на режим тишины.

На борту ИЛ-76 должны были находиться VIP персоны рф, но фсб в последний момент запретила им садиться в самолет - Юсов