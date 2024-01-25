Катастрофа Ил-76 в белгородской области: в рф открыли уголовное дело
В россии возбуждено уголовное дело по факту катастрофы самолета Ил-76 в Белгородской области, причем следствие рассматривает ее как возможный террористический акт.
На следующей неделе Международный суд ООН объявит решение по иску Украины против рф
31 января Международный суд ООН объявит свое решение относительно вероятного нарушения россией двух конвенций, связанных с финансированием терроризма и расовой дискриминацией.
В Нью-Йорке продолжается подготовка к заседанию Совбеза ООН: Зеленский заслушал доклад Кулебы
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба проинформировал Президента Зеленского перед заседанием Совета Безопасности ООН.
Еврокомиссия еще не разработала решение по защите украинцев после 2025 года - СМИ
Еврокомиссия еще не подготовила проект решения по защите украинцев после 2025 года, заявила еврокомиссар Ильва Йоханссон. Любое предложение будет сделано только после того, как его поддержат Украина и страны-члены ЕС.
В "Дія" появились четыре новые военные облигации с разными процентными ставками: Железный Порт, Аскания-Нова, Джанкой и Керчь
Министр цифровой трансформации Украины анонсировал запуск четырёх новых военных облигаций в приложении "Дія" с различными процентными ставками и сроками погашения для поддержки экономики и армии. Облигации не предусматривают никаких дополнительных сборов или комиссий для покупателей.
Хорватия передаст Украине арестованную суперяхту Медведчука стоимостью почти 200 миллионов долларов
Хорватский суд принял решение о передаче Украине судна Royal Romance, которое сейчас принадлежит украинскому народному депутату Виктору Медведчуку.
Эстония будет выделять 0,25% своего ВВП на военную помощь Украине в течение четырех лет
В течение следующих четырех лет Эстония будет выделять 0,25% своего ВВП на военную помощь Украине. Это является признанием постоянной угрозы, с которой сталкивается Украина со стороны России.
Резолюция ПАСЕ по депортированным украинским детям - шаг к справедливости: Лубинец
Уполномоченный по правам человека приветствовал резолюцию ПАСЕ, которая призывает россию и беларусь прекратить депортацию украинских детей. Лубинец назвал резолюцию историческим решением, которое способствует установлению справедливости и наказанию виновных. Он подтвердил обязательство Украины вернуть каждого депортированного ребенка и незаконно задержанного гражданина.
Руководство НАБУ и САП обсудило отмену "правок Лозового" с послом Британии в Украине
Антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обсудили с послом Великобритании Мартином Харрисом сотрудничество и законодательные изменения. Во время встречи также обсуждался вопрос создания независимого экспертного учреждения при НАБУ.
Адские атаки в Одесской области и восстановление жилья людей: в обладминистрации рассказали о ситуации в регионе
Российские террористы нанесли удары с беспилотников по украинскому городу Одесса, нанеся значительный ущерб и ранив нескольких человек.